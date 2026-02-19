Incidente devastante in Formula 1, il racconto da brividi: “Non sapeva nemmeno chi fossi”

Racconto terrificante legato al pilota di Ferrari, non capiva nemmeno cosa stesse accadendo. Il dramma raccontato da un meccanico del team.

Gli incidenti in Formula 1 sono sempre più rari, specie quelli fatali, segno che un progresso tecnico e meccanico nel campo di una disciplina pericolosa come il motorsport c’è stato ed è stato anche molto importante. Detto questo però, è inevitabile che di tanto in tanto, un pilota vada “a muretto” o esca di pista, rischiando di farsi molto male.

Insomma, il pericolo è sempre dietro l’angolo, nonostante le tante novità come l’HALO e i caschi più resistenti agli impatti. Proprio l’esistenza di caschi di questo tipo ha letteralmente salvato la vita ad un pilota di Ferrari che ha rischiato la morte quando un pezzo della monoposto che lo precedeva lo ha colpito in pieno causandogli una lesione gravissima, una che poteva costargli ben più che la carriera.

Il racconto di uno dei membri del team che lo ha soccorso ed è andato a trovarlo in ospedale poco dopo l’incidente è drammatico ma costituisce una testimonianza fondamentale di quanto questo sport sia pericoloso e di come anche un banale casco sia fondamentale per salvare la vita di un atleta, se accade il peggio. Riepiloghiamo i fatti di quel maledetto giorno che poteva portare il pilota a conseguenze disastrose.

Il racconto dell’ingegnere, il sangue si gela

L’episodio a cui facciamo riferimento, per fortuna, non è accaduto in queste ore ma risale ormai ad una decina buona di anni fa ossia al 2009 quando Felipe Massa, uno dei piloti più forti a non aver mai vinto un titolo mondiale, rischiò letteralmente di perdere la vita in pista all’Hungaroring per un incidente. Il 25 luglio, una molla si staccò dalla Brawn di Rubens Barrichello, colpendo in faccia l’atleta brasiliano che perse il controllo dell’auto schiantandosi a muro.

Ricordando quel terrificante episodio, l’ex ingegnere di Ferrari Rob Smedley ha spiegato quanto quegli attimi siano stati gravi, così come la successiva visita in ospedale. Il pilota brasiliano si salvò grazie al casco, fratturandosi comunque diverse ossa del viso e della testa nell’impatto: “La sua testa era grande il doppio, era diventata blu e nera“, spiega ai microfoni della stampa il membro della squadra non senza una punta di terrore.

“Ha iniziato a parlarmi in portoghese, non sapeva chi fossi. Poi mi disse che guidava in McLaren“, racconta l’ingegnere in merito a quei momenti. La fortuna di Massa oltre al casco indossato e alle misure di sicurezza? “Siamo stati molto fortunati che a Budapest ci fosse un ospedale militare con tecnologia all’avanguardia e medici specializzati in traumi cranici”, spiega Rob che, probabilmente, ha pensato in quegli attimi che il pilota non sarebbe mai tornato a correre. E invece per fortuna, di quell’incidente Massa ha conservato solo un brutto ricordo e nessun grave trauma.