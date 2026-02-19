Pescara, arriva Magnus Brøndbo: sarà il nuovo portiere biancazzurro

Colpo tra i pali per il Pescara. Lunedì 23 febbraio è atteso in città Magnus Brøndbo, giovane portiere classe 2005 che diventerà ufficialmente il nuovo estremo difensore biancazzurro.
La società ha raggiunto nelle ultime ore l’accordo definitivo con il calciatore, rimasto svincolato dopo le ultime stagioni trascorse con il Bodø/Glimt. Per lui è pronto un contratto fino al termine della stagione, con opzione.
Scelta tecnica: priorità a un Under
La decisione del club arriva al termine di una riflessione legata alle liste. Il Pescara, infatti, aveva da giorni trovato un’intesa con Luigi Sepe, ma alla fine ha preferito non occupare l’ultimo slot disponibile per un Senior.
La scelta è ricaduta su un Under — Brøndbo ha appena 20 anni — che non andrà quindi a incidere sui posti in lista. Una decisione strategica, dettata dalla volontà di preservare lo slot per Tsadjout, che tornerà a disposizione a metà marzo dopo l’infortunio.
Una mossa che guarda sia al presente sia alla gestione dell’organico nel medio periodo, con il Pescara pronto ad accogliere un giovane prospetto tra i pali.