Lecce, per un mese giocherà in trasferta: ecco il motivo

Il Lecce giocherà per un mese lontano dal Stadio Via del Mare per i lavori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026: trasferte decisive prima del ritorno davanti al proprio pubblico.

Un mese lontano da casa, con la valigia sempre pronta e il calendario che non concede tregua. Il Lecce si prepara a vivere un periodo particolare della propria stagione. Le prossime gare saranno tutte in trasferta, a causa dei lavori di ammodernamento dello Stadio Via del Mare in vista dei Giochi del Mediterraneo. Un intervento necessario per consegnare alla città un impianto più moderno e funzionale, ma che impone alla squadra un tour de force lontano dal proprio pubblico.

L’intervento e i Giochi del Mediterraneo

I lavori, come promesso dal presidente Sticchi Damiani, non intaccheranno le gare del Lecce. Nessuna gara casalinga dei giallorossi si giocherà lontano dal Salento. I lavori si faranno in vista dell’evento estivo del 2026, quando la Puglia ospiterà la 20^ edizione dei Giochi del Mediterraneo, tra il 21 agosto e 3 settembre.

A Lecce si giocheranno le sfide del torneo di calcio. Per l’intervento sullo stadio della città pugliese sono stati stanziati 35 milioni di euro: 25 per la copertura degli spalti e 10 per il rifacimento di altri elementi dell’impianto.

Le gare del Lecce lontano dal “Via del Mare”

I giallorossi giocheranno l’ultima in casa il prossimo 7/8 marzo contro la Cremonese, in occasione della 28^ giornata. Poi comincerà il percorso lontano da casa. Prima allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, una delle trasferte più impegnative dell’intero campionato. Subito dopo sarà la volta dello Stadio Olimpico per la sfida contro la Roma, altro banco di prova severo contro una formazione costruita per le zone alte della classifica. Un doppio incrocio di prestigio che, in condizioni normali, sarebbe stato intervallato dal calore del Via del Mare; questa volta, invece, i salentini dovranno trovare energie e concentrazione esclusivamente all’esterno.

Momento positivo

Eppure il momento è positivo. Il Lecce arriva a questo ciclo di trasferte forte dei 6 punti conquistati nelle ultime due gare: il successo interno contro l’Udinese e la vittoria in Sardegna contro il Cagliari hanno restituito entusiasmo e consapevolezza. Proprio l’affermazione lontano da casa ha dimostrato che il Lecce sa essere concreto e compatto anche in ambienti caldi, qualità che ora diventerà fondamentale.

Il ritorno a Lecce

Il ritorno al Via del Mare è previsto per il 4 aprile, quando i giallorossi riabbracceranno i tifosi nella sfida contro l’Atalanta. Sarà un momento simbolico: uno stadio rinnovato, pronto per i Giochi del Mediterraneo. Nel frattempo, la squadra avrà cercato di costruire lontano da casa le basi per il proprio obiettivo stagionale. Fino ad allora, il Lecce dovrà trasformare ogni trasferta in un’occasione, facendo della compattezza e dello spirito di gruppo le proprie armi migliori.