Cagliari-Lazio, un rosso e poche emozioni: finisce pari

Termina 0-0 all’Unipol Domus tra Cagliari e Lazio la gara della 26^ giornata di Serie A. Un pari che muove la classifica di entrambe ed è probabilmente più utile al Cagliari in ottica salvezza.

Poche emozioni e un rosso a Mina nel finale nella gara tra Cagliari e Lazio della 26^ giornata di Serie A. Nel secondo tempo sardi in gol con Palestra ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale espulso Yerry Mina per doppia ammonizione ma non basta il forcing finale della Lazio per cambiare il punteggio finisce 0-0. Lazio che resta così al nono posto in classifica a 34 punti, -1 dal Sassuolo e +1 sul Bologna decimo. Cagliari 13^ a 29 punti in classifica, gli stessi del Parma 12^ e 3 in meno dell’Udinese 11^. Sardi che salgono così a +8 sulla Fiorentina, terzultima e in zona retrocessione. Per la Lazio si complica sempre più il sogno di tornare nelle coppe europee nella prossima stagione. Brutto infortunio per Rovella, si teme la frattura della clavicola.

Cagliari-Lazio, 0-0 un rosso e poche emozioni

Prima chance Cagliari al 13′. Corner di Esposito con Ze Pedro che anticipa Provstgaard ma colpisce il palo. Ancora Sardi pericolosi al 23′. Obert per Adopo, il centrocampista colpisce di testa ma manda a lato. Ci prova Esposito al 36′. Adopo per l’ex Inter che calcia ma supera la traversa. Occasione Lazio al 37′. Zaccagni serve Taylor che calcia ma Caprile salva il Cagliari. Problema muscolare per Mazzitelli, entra Idrissi al suo posto.

Al 58′ infortunio anche in casa Lazio, ko Rovella c’è preoccupazione per lui per una possibile frattura della clavicola. Al suo posto Cataldi. Al 68′ passa il Cagliari con Palestra. L’esterno riceve da Ze Pedro, un bel lancio lungo controlla dribbla Provstgaard e batte Provedel. Gol annullato per fuorigioco dello stesso Palestra. Ci prova Idrissi al 77′. Sinistro velenoso dell’esterno. Parata di Provedel. Cagliari in 10 al 86′. Doppio giallo per Yerry Mina. Occasione per Cataldi al 87′. Sinistro del centrocampista disinnescato da Caprile. Ancora Cataldi pericoloso al 93′. Destro dalla distanza che termina a lato. Finisce 0-0 tra Cagliari e Lazio.