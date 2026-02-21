Inter, Chivu: “Dumfries e Calhanoglu? Ecco come stanno”

Buone notizie in casa Inter, dopo il successo 0-2 contro il Lecce, Cristian Chivu, tecnico nerazzurro ha parlato del ritorno di Calhanoglu e Dumfries. I due saranno a disposizione a breve.

L’Inter ha sconfitto 0-2 il Lecce. A decidere la gara le reti nel secondo tempo di Mkhitaryan e Akanji. Nel post match, ha parlato il tecnico nerazzurro Cristian Chivu. L’allenatore è stato interpellato anche sulle condizioni degli infortunati. Chivu ha parlato di Dumfries e Calhanoglu, ammettendo come i due torneranno a breve in campo, già dalla prossima settimana. Un doppio recupero fondamentale con l’Inter che affronterà il Bodo/Glimt per la gara di ritorno con l’obbligo di provare a rimontare il 3-1 subito in Norvegia. Per Dumfries si tratta del rientro in campo dopo un lunghissimo stop. Calhanoglu, invece aveva avuto una ricaduta nel match contro la Juventus.

Inter, le parole di Chivu

Chivu ha commentato così le condizioni di Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu: “Denzel ha fatto qualcosa con il gruppo nelle ultime settimane, non l’ultima perché ci siamo allenati poco. Da domani sarà ufficialmente con il gruppo, Calhanoglu sta andando bene e penso che anche lui da lunedì sarà con il resto della squadra“. Sulla prova di Thuram: “Ho 24 giocatori meravigliosi e ognuno cerca di dare il massimo. Marcus mi è piaciuto comunque, si è sbattuto e ha attaccato la profondità, facendo delle belle sponde. Così come Frattesi che ha fatto una grande gara. Siamo tutti sul pezzo, cerchiamo di mantenere i piedi per terra. Prendo tutto quanto di buono fatto“.

Sui fischi a Bastoni: “Per me è una storia chiusa, apprezzo la sua professionalità perché Alessandro è un ragazzo che vale tanto. Ha messo la faccia e ha capito l’errore, ora basta. Si va avanti e si pensa alla squadra, contano le nostre ambizioni e la nostra competitività“. Sulla sfida al Bodo: “Battiamo colpo su colpo, consapevoli delle difficoltà e che nessuno ci regala nulla, dobbiamo dimostrare sul campo. Quello accaduto mercoledì a Bodo lo testimonia, martedì dovremo essere la nostra migliore versione perché la qualificazione è ancora in bilico“.

Inter, Marotta su Lautaro

Prima della gara contro il Lecce, Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, ha parlato così delle condizioni di Lautaro Martinez: “Lautaro è il nostro capitano, è normale che è rammaricato, sia al campo ieri che oggi in giornata ha manifestato la sua vicinanza. Ha trasmesso i messaggi alla squadra, speriamo recuperi presto ma dobbiamo essere cauti con i problemi muscolari. Lautaro essendo tenace riuscirà ad anticipare i tempi”.