La Juventus non riesce a svoltare nemmeno nella sfida contro il Como a Torino e nel mirino dei tifosi finisce, fra gli altri, il portiere Michele Di Gregorio. L’estremo difensore è apparso incerto in occasione del gol del vantaggio siglato dalla squadra di Cesc Fabregas con Mergim Vojvoda all’11’ del primo tempo, così in tanti sui social network lo hanno già criticato a partita in corso. E la difesa della squadra di Luciano Spalletti, nel frattempo, continua a subire molti più gol rispetto a qualche settimana fa.

Juve, i tifosi non perdonano Di Gregorio

“Non è un portiere da Juventus”, scrive un ragazzo. “Quanti gol deve prendere ancora prima di finire in panchina?”, si chiede un altro. “È il primo portiere della Juventus che fa un errore a partita”, si legge ancora. Molti commenti di questo tenore in queste ore.