Mbappe e Vinicius Jr., accuse e insulti inaccettabili: Chilavert scatena la bufera

L’ex portiere paraguaiano José Luis Chilavert è tornato sull’episodio di Lisbona attaccando pesantemente Vinicius Jr. e Kylian Mbappe.

L’episodio che ha visto protagonisti Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior è diventato virale nelle ultime settimane a causa di un acceso scontro avvenuto durante i play-off di UEFA Champions League tra Benfica e Real Madrid. Durante la vittoria per 1-0 del Real Madrid a Lisbona, la partita è stata interrotta per diversi minuti a causa di una lite furibonda tra i due.

Scontro Prestianni-Vinicius Jr.: cosa è successo

L’asso brasiliano ha accusato l’argentino di avergli rivolto insulti razzisti ripetuti. Vinícius ha richiamato l’attenzione dell’arbitro e dei compagni (tra cui Mbappé), minacciando di abbandonare il campo. Il giovane talento del Benfica ha negato con forza l’accusa di razzismo. Secondo indiscrezioni trapelate dal club portoghese, Prestianni avrebbe ammesso di aver usato un insulto omofobo ma ha sostenuto che Vini abbia “frainteso” le sue parole a causa della tensione del match. La UEFA ha ufficialmente aperto un fascicolo e se venisse confermata la matrice razzista, Prestianni rischierebbe una squalifica pesantissima.

Chilavert all’attacco: dure critiche a Vinicius e offese a Mbappé

Il caso Prestianni-Vinicius si arricchisce di un nuovo, acceso capitolo firmato José Luis Chilavert. L’ex portiere paraguaiano, intervenuto ai microfoni di La Oral Deportiva, ha spostato il mirino della polemica su Kylian Mbappé. Non si è trattato di un confronto tecnico o sportivo ma di un attacco personale condito da insulti: “Mbappé parla di valori ma vive con un travestito”.

Le radici della polemica

Le parole di Chilavert fanno riferimento a vecchi rumor, mai confermati dal fuoriclasse del Real Madrid, riguardanti una presunta relazione con la modella Ines Rau. Tuttavia, l’astio dell’ex numero uno non si ferma qui. Prima dell’affondo su Mbappé, Chilavert aveva difeso pubblicamente Gianluca Prestianni, puntando il dito contro Vinicius Jr., accusato di “recitare sempre la parte della vittima”. Non è la prima volta che il paraguaiano utilizza toni durissimi contro l’esterno brasiliano. Già nel 2024, Chilavert aveva espresso giudizi pesanti sul comportamento del numero 7 in campo, dichiarando “Pane e circo, ma il primo a insultare e attaccare i rivali è lui. Non faccia il fr…o, il calcio è da uomini”.