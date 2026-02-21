Medaglia d’oro sospetta a Milano Cortina: non avrebbe dovuto vincere lui

E’ uno scenario clamoroso quello che si è verificato durante le Olimpiadi di Milano-Cortina: nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo.

Tutti coloro che stanno seguendo con passione e trasporto le Olimpiadi di Milano-Cortina sono pronti per vivere il gran finale. Oggi e domani saranno gli ultimi giorni di questi Giochi che hanno regalato tantissime emozioni agli amanti degli sport invernali. L’Italia sta per concludere la sua migliore spedizione di sempre: mai prima d’ora gli atleti azzurri erano riusciti a portare a casa così tante medaglie nelle Olimpiadi invernali.

Tuttavia proprio durante l’evento a Cinque Cerchi a Milano-Cortina si è verificato un episodio molto particolare che ha scatenato i tifosi, specialmente sui social. Mentre erano in corso le qualificazioni della sprint a squadre femminile le atlete sono rimaste senza parole nell’osservare chi aveva scelto di ‘gareggiare’ con loro.

Un bellissimo lupo cecoslovacco ha infatti invaso la zona del traguardo: le telecamere si sono soffermate sullo splendido esemplare, che ha anche tagliato il traguardo – con tanto di fotofinish da parte della regia – divertendo tutti i presenti. In realtà in un primo momento più di qualcuno aveva temuto per le sorti delle atlete: la paura era che il lupo cecoslovacco potesse aggredire una delle partecipanti.

Clamoroso alle Olimpiadi, lupo invade la pista: ecco di chi è

Invece l’animale, dotato anche di collare, era solo in cerca di coccole: una volta giunto al traguardo della pista di Val di Fiemme si è limitato ad annusare l’argentina Diaz Gonzalez. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web e in tanti si sono chiesti da dove sia potuto spuntare il lupo cecoslovacco.

Poco dopo il mistero è stato svelato: l’animale si chiama Nazgul (come gli ‘Spettri dell’Anello’ del Signore degli Anelli) ed è di proprietà di Alice Varesco, ex fondista che vive all’incirca a mezzo chilometro dalla pista dove si stavano svolgendo le qualificazioni. E’ stata la stessa ex atleta a svelare il retroscena: Alice Varesco ha infatti inviato un messaggio su WhatsApp al commentatore di Eurosport, Silvano Gadin, dicendogli di aver riconosciuto il suo cane durante la diretta TV.

L’ex fondista si trovava ad Anterselva per vedere il biathlon e nel frattempo stava seguendo la gara di fondo. Tutto avrebbe potuto immaginare tranne di vedere il suo Nazgul che scorrazzava tra le atlete e tagliava festante il traguardo.