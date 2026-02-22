Allarme Ferrari, falla nella sicurezza: la Fia deve intervenire

Allarme per la squadra italiana: tutto il lavoro fatto fino ad ora è stato inutile e Vasseur può soltanto infuriarsi per l’accaduto.

La stagione di Ferrari non è ancora iniziata ma il team, evidentemente perseguitato dalla sfortuna ultimamente, ha già da fare i conti con 2 enormi problemi; queste esulano dal buon lavoro fatto sulla vettura, a giudicare dal peso e dalle ottime sensazioni che entrambi i piloti hanno avuto allo shakedown di Barcellona poche settimane fa, ma potrebbero comunque rivelarsi troppo dure da affrontare a pochi giorni dall’apertura dei giochi in pista.

La prima e più ovvia riguarda il discorso del motore Mercedes, un controverso V6 che, sfruttando zone grigie del regolamento senza mai arrivare ad infrangerlo ha migliorato il rapporto di compressione dando ai team motorizzati con il brand tedesco come Mercedes e Alpine un bel vantaggio in pista. La seconda è più subdola e riguarda sempre una squadra che lavora a stretto contatto con il marchio tedesco.

La scuderia che ha sollevato il problema è McLaren, un team che dovrà difendere duramente un titolo conquistato all’ultimo minuto e che, in generale, non è per niente detto che riesca a proteggere dagli assalti di RedBull e della Ferrari stessa. Ogni briciola di vantaggio conta e il regolamento ancora una volta potrebbe essere piegato contro gli interessi della squadra di Frederic Vasseur…

Fred Vasseur furioso: levano il vantaggio a Ferrari

Per una volta Ferrari non fa fatica in partenza, almeno questo è il vantaggio emerso allo shakedown in Bahrein, dove si è visto – e sopratutto sentito – che le monoposto di quest’anno devono alzare moltissimo i giri, rispetto al 2025, per staccare una buona partenza. Questo è un pericolo non indifferente perché il rischio che una vettura vada in stallo è alto e, anche se il dispositivo anti stallo entra in funzione, l’auto perde del tempo prezioso.

Proprio McLaren spinge per qualche modifica al regolamento in extremis per ridurre il rischio in questione. Il problema è che qualsiasi modifica alle regole di fronte alla grande capacità di Ferrari di effettuare partenze rapide e avvantaggerebbe di riflesso gli altri team: “Ci sono aspetti su cui dobbiamo intervenire immediatamente: le partenze“, dice il team principal Andrea Stella ai microfoni di Sky dando spazio a questa ipotesi.

Il problema? “La gestione dell’energia recuperata senza che il pilota debba rilasciare il gas, un gesto innaturale e imprevedibile”, secondo il TP che riflette sul rischio per il pilota che segue l’auto. Senza contare che ciò renderebbe pericolosissimo un sorpasso, tornando anche alle critiche che altri esperti hanno fatto per esempio sul circuito di Monaco lo scorso anno. Il rischio che tutta la Formula 1 diventi così “lenta” sotto tale aspetto va unito sicuramente alle perplessità per la sicurezza.