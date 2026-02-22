Olimpia Milano, quattro anni dopo ecco la Coppa Italia: battuta la Bertram Derthona

Dopo quattro anni, l’Olimpia torna a vincere la Coppa Italia: all’Inalpi Arena di Torino, Milano supera in volata la Bertram Derthona Tortona e conquista le Frecciarossa Final Eight 2026.

Con una prestazione dai due volti l’Olimpia Milano di Peppe Poeta si è imposta 85-77 contro il Bertram Derthona Tortona aggiudicandosi così la Coppa Italia. Un successo straordinario e che mancava da 4 anni. Primo trionfo da coach per Peppe Poeta che batte un grande ex come Mario Fioretti e permette all’Olimpia di sfatare il tabù Torino, dopo le finali perse nel 2024 e nel 2025. Decisivi Brooks, 20 punti, Guduric, 18, e Nebo, 14 con 11 rimbalzi. Per Milano è il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa.

L’Olimpia Milano vince la Coppa Italia

Dopo quattro anni, l’Olimpia torna a vincere la Coppa Italia: all’Inalpi Arena di Torino, Milano supera in volata la Bertram Derthona Tortona con il punteggio di 85-77 e conquista le Frecciarossa Final Eight 2026. Prestazione da due volti della squadra di coach Peppe Poeta che, dopo essere stata avanti di 17 lunghezze nel corso della prima frazione, subisce la rimonta di Tortona, ma nel quarto periodo riprende la leadership della gara e conquista il successo, resistendo nel finale alle sortite offensive degli avversari.

20 punti con 6-12 dal campo per Armoni Brooks che, insieme a Marko Guduric, autore di 18 punti, è stato l’assoluto protagonista della vittoria dei meneghini. Tra le fila di Tortona, che come quattro anni fa esce sconfitta contro Milano, il migliore è Prentiss Hubb. Il numero 3 della Bertram, dopo i 20 contro la Virtus in semifinale, risponde nuovamente presente nell’atto conclusivo delle Frecciarossa Final Eight 2026 di Basket, ma i suoi 23 punti non bastano alla squadra di coach Mario Fioretti per evitare il KO.