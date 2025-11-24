Messina lascia la panchina dell’Olimpia Milano: il motivo della decisione clamorosa

Ribaltone clamoroso in casa Olimpia Milano! Ettore Messina si è dimesso. La squadra affidata a Peppe Poeta, con l’ormai ex head coach che dovrebbe restare in società come consulente.

Arrivato sulla panchina del club lombardo nel 2019, Ettore Messina ha optato per questa decisione improvvisa anche a seguito degli ultimi risultati come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tre sconfitte consecutive, di cui due in campionato contro Trapani e Trieste più il pesante ko in casa contro l’Hapoel Tel Aviv in EuroLega.

Dimissioni improvvise: Messina dice addio all’Olimpia Milano

Ben otto trofei conquistati: tre Scudetti e altrettante Supercoppe Italiane più due Coppe Italia consecutive nel 2021 e 2022. In campo europeo, il risultato migliore l’ha ottenuto nella stagione 2020-21 quando conquistò le Final Four con l’Olimpia Milano che venne eliminato in semifinale dal Barcellona.

Il comunicato ufficiale

In estate Ettore Messina aveva scelto il suo successore, colui che alla prima stagione da capo allenatore in carriera aveva portato Brescia in finale scudetto: Peppe Poeta.

Dopo una stagione da assistente, Peppe sarebbe dovuto diventare il nuovo allenatore dell’Olimpia nella… pic.twitter.com/sZN4gZMILj — La Giornata Tipo (@parallelecinico) November 24, 2025

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Ettore Messina ha lasciato l’incarico di Capo Allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di Capo Allenatore. Ettore Messina continuerà a far parte dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni.

Il Presidente Leo Dell’Orco dichiara: “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Ettore Messina per i successi raggiunti insieme, dai campionati vinti, alle Coppe Italia e Supercoppe, oltre a aver raggiunto la Final Four nel 2021. Con la stessa convinzione, auguro il meglio a Peppe Poeta, sicuro che saprà guidare la squadra con passione e determinazione”.