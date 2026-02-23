Formula 1 in lacrime, grave lutto per la Ferrari: arrivò con Schumacher, è successo all’improvviso

La terribile notizia è arrivata nelle scorse ore, se ne è andato un personaggio noto all’interno del paddock

Mentre ci avviamo all’inizio della stagione 2026, che prenderà il via il prossimo 8 marzo dall’Albert Park Circuit di Melbourne per il Qatar Airways Australian Grand Prix, in casa Ferrari è arrivata una notizia davvero terribile.

Se ne è andato, infatti, un uomo molto noto all’interno del paddock della Formula 1: stiamo parlando di Giulio Ciceri, colui che introdusse i cosiddetti ‘muretti’ in fibra di carbonio con la sua azienda. Una serie di schermi e collegamenti interconnessi, una tecnologia molto sofisticata che ha portato enormi vantaggi nello sviluppo della Scuderia.

Il suo ingresso avvenne con l’inizio dell’era Michael Schumacher, anni in cui il ‘Cavallino’ riusciva a dominare e vincere titoli Mondiali a ripetizione. Ma la sua collaborazione continuò anche successivamente, fino al momento in cui decise di lasciare. Ma quello che fa più impressione di questa triste notizia è il modo in cui Ciceri ci ha lasciati: il 75enne imprenditore era in Ospedale a Milano per una serie di controlli preliminari in vista di un normalissimo intervento ai calcoli renali, quando è stato colto da un infarto fatale. Ciceri ha, poi, realizzato anche il muretto box di Sky Sport dal quale ancora adesso Carlo Vanzini commenta i gran premi. Un vero e proprio artigiano della Formula 1 ricordato, con affetto e stima, da tutto il mondo delle quattro ruote che ne ha apprezzato le capacità, le idee innovative e il suo amore smisurato per la ‘Rossa’.