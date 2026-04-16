Bayern-Real, furia merengue all’Allianz Arena e processo all’arbitro: Guler e Carvajal fuori controllo

Notte folle all’Allianz Arena: il Bayern Monaco rimonta il Real Madrid, vince 4-3 e vola in semifinale contro il PSG.

In un finale incandescente, la squadra di Kompany ribalta il 2-3 grazie alle reti di Luis Diaz e Olise, sfruttando il tracollo nervoso degli spagnoli. Protagonista in negativo è Camavinga: entrato per difendere il vantaggio, rimedia due gialli in otto minuti, l’ultimo dei quali per un ingenuo allontanamento del pallone. L’espulsione scatena la furia dei Blancos, che protestano duramente contro l’arbitro Vincic.

Il caos prosegue dopo il fischio finale: nella bolgia generale, viene espulso anche Arda Guler (già sostituito) per proteste reiterate. Il Real chiude in nove e saluta la competizione, condannato da un mix di errori individuali e nervi tesi, mentre il Bayern festeggia una qualificazione sofferta ma pesantissima.

Bayern-Real: Carvajal furibondo dalla panchina

L’espulsione di Camavinga al centro delle polemiche. Mentre Bellingham e Rüdiger restano pacati, Dani Carvajal esplode dalla panchina contro l’arbitro Vinčić. Le telecamere di Movistar+ hanno immortalato il difensore urlare: “È fottutamente colpa tua!”. Uno sfogo durissimo che incarna la frustrazione dei Blancos per una qualificazione sfumata nei minuti conclusivi del match.

🚨|🎙️ Carvajal to the referee: 🗣️ “It’s your fault. It’s your f*****g fault.”Because of your mistakes, you’re very pathetic. You took money from them🤮🤮 pic.twitter.com/lqjOLa5OZR — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 15, 2026

Rosso a Camavinga? Interviene Calvarese

The incident leading to Camavinga’s red card. 🧐 pic.twitter.com/fcHXLF1UFf — RazedFootball (@RazedFootball) April 15, 2026

L’ex arbitro ora moviolista a Prime Video: “Secondo me è stato eccessivo. Un secondo giallo deve essere certo, soprattutto in una semifinale di Champions League. Il suo comportamento mi ha fatto pensare che si sia scordato che Camavinga fosse già ammonito, dal body language è pressoché certo. È un errore grave, perché in una semifinale, dove peraltro c’erano stati pochi ammoniti, devi avere chiara la situazione disciplinare”.

La delusione di Arbeloa

🎥 Arda and Jude Bellingham were the most furious at the refs after the match. pic.twitter.com/dvCCtH78A9 — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) April 15, 2026



Le parole dell’allenatore spagnolo: “Siamo molto delusi perché è stata una grande partita da parte di entrambe le squadre ma dopo il cartellino rosso la partita è finita. Espulsione? È incredibile. Nessuno può spiegare come si può buttar fuori un giocatore per un episodio di quel tipo. Quando perdi una partita in questo modo nessuno può essere contento. È ingiusto quello che è successo”.