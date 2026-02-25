Dopo Antonelli, la Mercedes ci riprova: ingaggiato un pilota italiano di undici anni

Continua lo scouting nel nostro paese della scuderia tedesca: dopo Kimi, ecco un giovanissimo talento per la propria academy

Manca pochissimo, ormai, all’inizio della stagione 2026 della Formula 1. Il prossimo 8 marzo, infatti, prenderà il via dall’Albert Park Circuit di Melbourne il nuovo campionato con tantissime novità regolamentari che potrebbero sparigliare le carte. I risultati dei test effettuati in Bahrain hanno messo in mostra una Ferrari in grande spolvero. Ottime le prove della ‘Rossa’ con Charles Leclerc e Lewis Hamilton al volante. Ma la McLaren, campione del mondo piloti con Lando Norris e costruttori del 2025, e la Red Bull col solito Max Verstappen sono alle calcagna.Molto bene anche la Mercedes con George Russell e il nostro Kimi Antonelli: dunque, si prospetta una stagione altamente competitiva.

Ma c’è chi ha già iniziato al futuro, anche se non prossimo. Stiamo parlando appunto del team tedesco, con sede a Brackley, nel Regno Unito. Il lavoro di scouting per la loro academy non si ferma mai e, dopo Antonelli, hanno pescato nuovamente in Italia. Niccolò Perico, undici anni, sta dominando nei kart ed è figlio d’arte: suo padre Alessandro è un rallista. Il giovanissimo pilota è entrato ufficialmente nel programma Junior di Stoccarda per il 2026, come successo proprio al pilota bolognese negli anni scorsi. La Mercedes è stata convinta dal percorso di Perico e dagli ottimi risultati ottenuti nelle categorie giovanili: un punto di partenza per spiccare il volo verso i palcoscenici più importanti del mondo dei motori, seguendo le orme di Antonelli.