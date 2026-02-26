Ept di Parigi Day 3, Guarda tutto live

L’European Poker Tour 2026 fa tappa a Parigi per uno degli appuntamenti più attesi del poker live internazionale. Dal 18 febbraio al 1° marzo, l’EPT Paris promette tavoli stellari, montepremi importanti e un’atmosfera unica nella capitale francese.

Lo European Poker Tour torna a Parigi per una delle tappe più iconiche del circuito internazionale. L’EPT Paris 2026 promette spettacolo, adrenalina e tavoli ad altissimo livello dal 18 febbraio al 1° marzo 2026, nel cuore della capitale francese.

Tra grandi campioni, professionisti e appassionati da tutto il mondo, l’azione si preannuncia più intensa che mai. All’EPT Paris la posta è sempre altissima e ogni mano può cambiare la storia del torneo.

Location esclusiva: Palais des Congrès

Il festival si svolgerà presso il prestigioso Palais des Congrès de Paris, struttura di livello mondiale situata nel centro di Parigi. Spazi ampi, numerosi tavoli da gioco e organizzazione di altissimo standard fanno di questa venue la cornice ideale per uno degli eventi più attesi del calendario pokeristico.

EPT Paris 2026: torna lo European Poker Tour nella capitale del poker live

L’evento è organizzato dal Club Barrière Paris, titolare della licenza e operatore ufficiale della manifestazione.

Non solo poker: Parigi durante l’EPT

Partecipare all’EPT Paris significa anche immergersi nella magia della Ville Lumière. Tra monumenti storici, musei di fama mondiale, gallerie d’arte e ristoranti stellati, Parigi offre un’esperienza unica anche lontano dal tavolo verde.

Il festival propone inoltre:

Eventi di networking e aperitivi di benvenuto

Attività serali e intrattenimento esclusivo

Sessioni dedicate alla EPT Wellness Community , per iniziare la giornata con energia

Tornei Spin & Go Live, per vivere l’emozione del formato più rapido in versione dal vivo

Date e tornei principali EPT Paris 2026

PokerStars Open

PokerStars Open Main Event : 18–23 febbraio – €1.650

PokerStars Open Cup : 21–22 febbraio – €825

PokerStars Open High Roller: 22–24 febbraio – €2.700

Il programma completo dell’EPT Paris è già disponibile e offre un calendario ricco di eventi per ogni livello di bankroll.