Fiorentina-Jagiellonia, a Vanoli servono i supplementari: viola avanti

Servono i supplementari alla Fiorentina di Paolo Vanoli per superare lo Jagiellonia Bialystok e accedere agli ottavi di finale della Conference League 2025/2026. Ora Strasburgo o Rakow dal sorteggio di venerdì.

E’ terminata 2-4 d.t.s la gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Conference League 2025/2026 tra Fiorentina e Jagiellonia. Formazione polacca che domina per tutta la gara e si porta avanti di 2 gol dopo il primo tempo con la doppietta di Mazurek. Nella ripresa ancora il classe 2007 trova il gol per lo 0-3 della formazione ospite. Vanoli cambia ma il risultato resta lo stesso fino al triplice fischio. Ai supplementari la Fiorentina rimonta fino al 2-3 con la rete di Fagioli e l’autogol di Romanczuk. Lo Jagiellonia trova, complice un errore clamoroso di De Gea, la forza per per fare il 2-4 con Imaz. Rete che però non basta ai polacchi ai quale non riesce un incredibile impresa. Fiorentina che dopo una sofferenza incredibile passa il turno.

Mazurek show, ospiti avanti 0-2

8 minuti e subito ospiti pericolosi. Comuzzo stende Pululu, giallo per il centrale viola. Centrale che poco dopo salva ancora sul congolese pericoloso al 12′. Chance viola al 14′ con Piccoli. Errore di Abramowicz e conclusione della punta con l’estremo difensore che para. Un minuto e ci prova in rovesciata Ndour, conclusione alta. Al 23′ vantaggio ospite. Pululu approfitta di una marcatura debole di Comuzzo e serve Mazurek non chiuso da Mandragora e Fortini. L’attaccante calcia e Lezzerini para ma sulla respinta e ancora la punta a fare 0-1. Chance pazzesca per Vital al 44′. Lezzerini esce male il calciatore dello Jagiellonia calcia alto. Polacchi che non perdonando al 48′. Mazurek riceve e calcia deviazione decisiva di Comuzzo che supera Lezzerini, 0-2. Prima frazione che vede i viola sotto di 2 gol.

Ancora Mazurek, si va ai supplementari

Subito Piccoli pericoloso. Scambia con il neo entrato Harrison e calcia. Para Abramowicz. Al 49′ è 0-3. Cross da destra di Pozo, sponda di Pululu, dormita di Dodo e Mazurek, il classe 2007′ fa tripletta, battuto De Gea, subentrato all’infortunato Lezzerini. VAR che conferma il gol, non c’è fallo su Piccoli ad inizio azione. Fiorentina che cambia ancora, dentro Fagioli e Solomon per Mandragora e Fazzini. Al 74′ ci prova l’ex Juve. Conclusione deviata in angolo. Al 89′ dentro anche Kean per Piccoli. 5 minuti e la punta ha una gran chance ma calcia male da fuori area. Si va ai supplementari.

Finisce 2-4, Fiorentina agli ottavi

Primo supplementare dove succede poco solo una conclusione debole di Kean. Fiorentina che al 99′ perde Solomon. Problema muscolare. Entra Gudmundsson. Pronti via e al 2′ del secondo tempo supplementare Fagioli fa 1-3. Errore di Abramowicz che respinge male. L’ex Juve raccoglie al limite e calcia al volo. Palla sotto la traversa e 1-3. Reazione immediata dei polacchi con Flach che non centra però la porta. Ancora Fiorentina al 114′ pericoloso Gosens di testa. Grande parata di Abramowicz. Sugli sviluppi del corner ancora Gosens prolunga, Kean calcia e Romanczuk beffa il suo portiere anticipando Fabbian. Al 118′ lo Jagiellonia segna ancora. Conclusione da fuori di Imaz, erroraccio di De Gea. 2-4. Nel recupero Jagiellonia che resta in 10. Espulso per proteste Vital. Non basta allo Jagiellonia, Fiorentina agli ottavi. Ora venerdì nel sorteggio una tra Rakow e Strasburgo.