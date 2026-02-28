Milan, prima la Champions poi il 9: tutti i candidati

Il primo obiettivo in casa Milan è quello di chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri hanno 8 punti di vantaggio sul 5^ posto. Poi si penserà al prossimo centravanti per il Diavolo.

L’assenza di un vero n.9 è stato fino ad ora la pecca principale della rosa del Milan. La scorsa estate aveva visto i rossoneri ricercare fino all’ultimo una punta. Saltato Boniface, e lasciato Hojlund, è alla fine arrivato Nkunku con lo scambio Gimenez-Dovbyk che non si è concretizzato con la Roma. A gennaio i rossoneri hanno prima chiuso per la soluzione tampone Fullkrug, e poi provato ad affondare per Mateta. Le condizioni fisiche precarie del francese, non hanno però convinto il Milan ad affondare con i rossoneri che sono alla fine rimasti con i loro 5 attaccanti. Fullkrug, Leao, Pulisic, Nkunku e l’infortunato Gimenez. Questo l’attuale parco attaccanti. Ma per la prossima stagione Max Allegri vorrebbe un nome forte per il ruolo del 9 ecco alcuni dei candidati.

Milan, ora testa alla Champions League

La sconfitta contro il Parma ha interrotto una serie di 24 risultati utili consecutivi iniziata alla 2^ giornata per il Milan. I rossoneri avevano infatti perso solo contro la Cremonese per 1-2 nella prima gara di campionato. Poi 15 vittorie e 9 pareggi che valgono al momento il secondo posto in Serie A. 4 punti in più di Napoli e Roma, terza e quarta e 8 soprattutto in più della Juventus, quinta e prima esclusa dalla prossima Champions League. La distanza dall’Inter in vetta, -10 in questo momento, fa si che i rossoneri si debbano attualmente concentrare a centrare il piazzamento nelle prime 4. Il ritorno nella massima competizione continentale è infatti sempre stato l’obiettivo dichiarato sin da inizio stagione ed è fondamentale anche per finanziare l’acquisto del prossimo centravanti del Milan. Un profilo che deve essere di alto livello per rinforzare la banda Max Allegri.

Gli obiettivi all’estero

Tanti i nomi che potrebbero ricoprire il ruolo di prossimo centravanti del Milan. 2 di questi provengono dalla Saudi Pro League. Il primo è sicuramente più complicato ed è quello di Retegui. L’attaccante italiano è arrivato la scorsa stagione all’Al-Qadisiya ed è super titolare. Costato oltre 60 milioni, difficilmente si muoverà dalla Saudi League. L’altro profilo è quello di Darwin Nunez. Anche lui da solo pochi mesi in Arabia è però fuori rosa al Al Hilal di Simone Inzaghi dove è chiuso da Benzema e Marcos Leonardo e potrebbe rappresentare un nome interessante da rilanciare per l’attacco rossonero.

Due nomi anche dalla Bundesliga. Da sempre nell’occhio del Diavolo è Serhou Guirassy, sin da quando giocava allo Stoccarda, prima del trasferimento a Dortmund. 54 gol in 84 gare in 2 anni con i gialloneri ne hanno però aumentato ancora di più la valutazione. L’attaccante Guineano ha una clausola da 70 milioni ma la volontà del calciatore sarebbe quella di lasciare e chissà che la cifra non possa diventare trattabile. In Bundes in questi mesi ma di proprietà del Chelsea è poi Nicolas Jackson, punta Senegalese. Difficilmente il Bayern Monaco lo riscatterà per 67 milioni. Ecco che potrebbe diventare un’occasione a cifre più basse.

Max e l’ex pupillo Kean

In Italia il nome più caldo è poi quello di Moise Kean. La punta della Fiorentina ha vissuto una prima parte di stagione deludente in linea con quella della sua squadra ma sta tornando ora a brillare e a segnare ed incidere con continuità. Kean è stato lanciato nel grande calcio alla Juventus proprio da Max Allegri, attuale allenatore dei rossoneri che stima in modo totale la punta. In rossonero gioca poi Rafael Leao, grande amico della punta con i due che hanno sempre ammesso quanto gli piacerebbe giocare insieme. Ecco perché Kean, potrebbe essere un occasione vera per il Milan soprattutto in caso di mancata qualificazione europea della Fiorentina, via Conference League o in caso di retrocessione in Serie B. Il contratto del calciatore prevede una clausola da 62 milioni che sarà attiva dal 1 al 15 luglio.