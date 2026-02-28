Vinicius Jr. è stato nuovamente bersagliato da un attacco razzista. Questa volta è stato il fratello di Otamendi che a poche ore dalla gara di ritorno di Champions League ha postato una foto del giocatore con arti da scimmia.

Dopo l’accusa razzista contro Gianluca Prestianni, per quanto accaduto nella gara d’andata tra Benfica e Real Madrid contro protagonista Vinicius. Anche la gara di ritorno ha visto un nuovo caso razzista con protagonista sempre il brasiliano. In questo caso però è accaduto tutto nel pre-partita. Il fratello di Nicolas Otamendi, Gabriel, ha infatti attaccato la stella del Real Madrid. Otamendi ha pubblicato una storia Instagram dove Vinicius Jr. veniva ritratto con arti da scimmia. Il fratello del difensore del Benfica è stato poi immediatamente bersagliato da insulti e ha chiuso il profilo.

Il nuovo caso

Dopo quanto accaduto nella gara d’andata tra il Real Madrid e il Benfica con l’accusa razzista rivolta da Vinicius Jr a Gianluca Prestianni che è costata la sospensione momentanea al calciatore argentino. Un altro episodio razzista travolge questa sfida. Nelle ore precedenti alla gara di ritorno, il fratello di Nicolas Otamendi, Gabriel, ha infatti pubblicato una storia Instagram con contenuto razzista contro Vinicius Jr. Il contenuto pubblicato nella storia Instagram ritraeva Vinicius Jr con braccia e gambe di un gorilla. Dopo i tanti insulti ricevuti, Otamendi ha chiuso il profilo. I diversi screenshot online confermano la storia che era stata pubblicata nelle ore precedenti al match. Secondo quanto riportato dai vari media le autorità starebbero attualmente valutando l’accaduto.

🚨 Las autoridades investigan posibles medidas tras nuevos casos de racismo el miércoles. El hermano de Nicolás Otamendi, Gabriel (IG: gabrielotamendi30), publicó en su Instagram unas dos horas antes del partido de la Champions League de ayer contra el Benfica esta imagen… pic.twitter.com/fi498BeDAZ — gàlàtìçoʻ apor la 16 (@abanga_philemon) February 26, 2026

Le parole di Mbappé

Così Kyllian Mbappé aveva commentato quanto successo nella gara d’andata: “Dovete chiedere al giocatore del Benfica (Prestianni, ndr) cos’ha detto a Vinicius. Dovrebbe spiegarlo a tutti, è lui che deve rispondere a questa domanda. Cosa mi sono detto con Mourinho? Sono cose che restano tra di noi. Sulla sua espulsione posso dire che forse gli arbitri devono stare un po’ più calmi, e sul mancato ritorno al Bernabeu vi assicuro che tanto tornerà in quello che è stato il suo stadio, perché se lo merita.

Prestianni ha chiamato Vinicius Jnr “scimmia” per ben 5 volte. Non possiamo accettare che un calciatore che gioca la competizione più importante d’Europa si comporti così. Adesso vedremo cosa succederà, la Uefa ora ha un caso serio tra le mani e spero che faccia qualcosa. Dobbiamo dare l’esempio a tutti i bambini che ci guardano, ci sono cose che non possiamo semplicemente accettare. Prestianni non dovrebbe giocare mai più in Champions League”.