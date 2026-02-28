Yamal fa 100 col Barcellona: tripletta da favola al Villarreal

Il Barcellona continua la sua marcia trionfale in vetta alla Liga, travolgendo il Villarreal con un netto 4-1 che lascia poco spazio alle interpretazioni. Una vittoria che non solo blinda il primato in classifica, ma conferma lo stato di grazia della formazione di Flick, trascinata dal talento di Lamine Yamal.

La serata del Sottomarino Giallo si è trasformata presto in un incubo a causa di Lamine Yamal. Il giovane gioiello de La Masia ha letteralmente preso in mano la squadra, mettendo a segno una tripletta d’autore che ha scavato il solco tra le due formazioni.

Il Magic Moment di Lamine Yamal: tripletta contro il Villarreal

Al 28′ apre le marcature con una giocata di classe. Al 37′ raddoppia dopo pochi minuti, mandando al tappeto la difesa avversaria. E al 69′ chiude i conti nella ripresa, portandosi il pallone a casa e spegnendo ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Nonostante lo show del classe 2007, c’è stato spazio anche per il solito Robert Lewandowski. Il centravanti polacco ha firmato la rete del definitivo 4-1 nei minuti finali, trasformando la vittoria in una vera e propria goleada. Con questo successo, il Barcellona lancia un segnale chiarissimo alle inseguitrici: il trono della Spagna, al momento, ha un solo legittimo proprietario.

1 – Youngest players to score their first hat-trick in @LaLigaEn in the 21st century: 18 years and 230 days – LAMINE YAMAL today vs Villarreal

19 years and 6 days – Gio dos Santos vs Murcia in May 2008

19 years and 125 days – Santi Mina vs Rayo Vallecano in April 2015 Gold. pic.twitter.com/ZffYyeDAep — OptaJose (@OptaJose) February 28, 2026

Le parole del classe 2007 dopo la vittoria

“La gente vuole che io segni 100 gol a stagione da quando ho 16 anni… ma sai è un po’ complicato. Io sono già felice di mio se segno uno, due o tre gol”, le parole del gioiello a Movistar. Con 21 gol e 14 assist nella stagione 2025/26, Lamine Yamal ha già raggiunto quota 101 partecipazioni al gol a soli 18 anni. Nonostante ci sia ancora chi solleva dubbi, il talento del Barcellona risponde con il sorriso e numeri da record.