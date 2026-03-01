L’European Poker Tour 2026 fa tappa a Parigi per uno degli appuntamenti più attesi del poker live internazionale. Dal 18 febbraio al 1° marzo, l’EPT Paris promette tavoli stellari, montepremi importanti e un’atmosfera unica nella capitale francese.
Lo European Poker Tour torna a Parigi per una delle tappe più iconiche del circuito internazionale. L’EPT Paris 2026 promette spettacolo, adrenalina e tavoli ad altissimo livello dal 18 febbraio al 1° marzo 2026, nel cuore della capitale francese.
Tra grandi campioni, professionisti e appassionati da tutto il mondo, l’azione si preannuncia più intensa che mai. All’EPT Paris la posta è sempre altissima e ogni mano può cambiare la storia del torneo.
Location esclusiva: Palais des Congrès
Il festival si svolgerà presso il prestigioso Palais des Congrès de Paris, struttura di livello mondiale situata nel centro di Parigi. Spazi ampi, numerosi tavoli da gioco e organizzazione di altissimo standard fanno di questa venue la cornice ideale per uno degli eventi più attesi del calendario pokeristico.
EPT Paris 2026: torna lo European Poker Tour nella capitale del poker live, tavolo finale
L’evento è organizzato dal Club Barrière Paris, titolare della licenza e operatore ufficiale della manifestazione.
Non solo poker: Parigi durante l’EPT
Partecipare all’EPT Paris significa anche immergersi nella magia della Ville Lumière. Tra monumenti storici, musei di fama mondiale, gallerie d’arte e ristoranti stellati, Parigi offre un’esperienza unica anche lontano dal tavolo verde.
Il festival propone inoltre:
-
Eventi di networking e aperitivi di benvenuto
-
Attività serali e intrattenimento esclusivo
-
Sessioni dedicate alla EPT Wellness Community, per iniziare la giornata con energia
-
Tornei Spin & Go Live, per vivere l’emozione del formato più rapido in versione dal vivo
Date e tornei principali EPT Paris 2026
PokerStars Open
-
PokerStars Open Main Event: 18–23 febbraio – €1.650
-
PokerStars Open Cup: 21–22 febbraio – €825
-
PokerStars Open High Roller: 22–24 febbraio – €2.700
Il programma completo dell’EPT Paris è già disponibile e offre un calendario ricco di eventi per ogni livello di bankroll.