Non ci sono più dubbi: ecco chi, finalmente, vincerà il Mondiale di Formula 1

Prenderà il via il prossimo 8 marzo la nuova stagione delle quattro ruote e tantissime sono le novità tecniche che vedremo

In questo weekend si sono riaccesi i motori della MotoGP con la prima gara disputata in Thailandia. Un Mondiale che si preannuncia più livellato rispetto allo scorso anno con le Aprilia che hanno fatto diversi passi in avanti, ma con Marc Marquez e la sua Ducati sempre favoritissimi per la vittoria finale. Spazio anche al mercato dei piloti, tantissimi i movimenti già ufficializzati per il 2027, altri ancora da chiudere. E la prossima sarà una stagione decisamente importante, visto che entreranno in vigore i nuovi regolamenti e si passerà dalle gomme fornite da Michelin a quelle della Pirelli. Un po’ quanto succederà alla Formula 1 già da questo campionato, che prenderà il via il prossimo 8 marzo dall’Albert Park Circuit di Melbourne.

I test in Bahrain hanno messo in mostra una Ferrari in grande crescita complici, come detto, i cambi regolamentari e le migliorie tecniche apportate. La McLaren, campione del Mondo in carica per i costruttori e con Lando Norris col numero 1 sulla livrea, non ha alcuna intenzione di cedere il passo, così come il mai domo Max Verstappen con la sua Red Bull. Senza dimenticare il nostro Kimi Antonelli con la Mercedes. Ma un grande esperto del reparto corse come Carlo Fiorani, per cinque anni alle dipendenze della ‘Rossa’, non ha dubbi sul vincitore finale: “Speriamo che, grazie a queste modifiche, la Ferrari possa di nuovo primeggiare – le sue parole a Virgilio Sport – Il quinto posto dell’anno scorso le sta un po’ stretto. McLaren e Red Bull, comunque, sono lì. I primi risultati sono stati ottimi, vedremo adesso cosa succederà in gara. Hamilton è una sicurezza, un pilota esperto, ma il mio preferito è Leclerc, destinato a diventare il pilota vincente. Chi trionferà? Parlo col cuore e dico Leclerc. I cinque anni in Ferrari mi hanno segnato profondamente. Essendo adesso più distante dalle auto, ragiono più con i sentimenti”. La speranza di tutti i tifosi del Cavallino è riposta nel monegasco dopo anni di oblio.