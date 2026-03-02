Ley Vinicius: la FIFA cambia tutto, espulsione immediata per chi si copre la bocca

La FIFA sta per rivoluzionare il calcio. La cosiddetta Ley Vinicius punta a punire chi si copre la bocca durante i confronti in campo. Una regola nata dopo l’episodio tra Vinícius Júnior e Gianluca Prestianni, che ha scosso il mondo del calcio.

Cosa è successo in campo

Il 17 febbraio 2026, durante un match di Champions League tra Real Madrid CF e SL Benfica, Vinícius Júnior ha denunciato un insulto razzista. Prestianni, secondo le accuse, si è poi coperto la bocca, rendendo impossibile capire cosa fosse stato detto.

Questo gesto ha acceso il dibattito internazionale: come punire comportamenti discriminatori e comunicazioni nascoste in campo? La FIFA ha deciso di agire con fermezza.

Espulsione immediata: cosa prevede la Ley Vinicius

La nuova regola prevede l’espulsione automatica per chi si copre la bocca mentre parla con un avversario. Secondo Gianni Infantino, il gesto deve essere considerato sospetto, perché potrebbe nascondere insulti o parole offensive.

L’obiettivo è chiaro: eliminare zone d’ombra, proteggere i giocatori e lanciare un segnale forte contro il razzismo. Una norma che potrebbe cambiare radicalmente il modo di arbitrare le partite.

Perché è un cambio epocale

La Ley Vinicius non riguarda solo un gesto in campo. È parte di una strategia FIFA più ampia per combattere il razzismo e garantire maggiore trasparenza. Se approvata prima del Mondiale 2026, sarà una delle modifiche più importanti della storia recente del calcio.

Arbitri e comitati disciplinari avranno strumenti più chiari. Ma resta la sfida: applicare la regola senza prove video certe e senza generare controversie.

Cosa significa per il calcio internazionale

Ogni partita sarà diversa. I calciatori sapranno che coprirsi la bocca può costare l’espulsione immediata. Champions League, Mondiali, competizioni FIFA: la regola sarà un deterrente concreto contro comportamenti scorretti e discriminatori.

Conclusione

La Ley Vinicius è pronta a cambiare il calcio per sempre. Espulsioni immediate, maggiore trasparenza e lotta al razzismo: il mondo osserverà da vicino come questa norma influenzerà le gare di alto livello. Vinícius Júnior, suo malgrado, è diventato simbolo di un cambiamento epocale.