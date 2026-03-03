Bagnaia vuota il sacco: “È tutta colpa di Valentino Rossi”

Pecco Bagnaia parla del suo rapporto con Marc Marquez e tira in ballo anche Valentino Rossi: è tutta colpa del Dottore

Non l’inizio di stagione sperato per mettere da parte il deludente 2025. Pecco Bagnaia ha chiuso al nono posto la prima gara dell’anno, un risultato non incoraggiante, soprattutto perché la Ducati è apparsa in difficoltà su tutta la linea, surclassata – almeno questa volta – dall’Aprilia.

Una situazione che ha coinvolto anche Marc Marquez, costretto al ritiro quando era comunque quarto e lontano da Bezzecchi. Ora ci saranno un paio di settimane per correre ai ripari, prima del weekend brasiliano in programma dal 20 al 22 marzo. Intanto però continua a tenere banco il mercato piloti con il campione del mondo che corre verso il rinnovo con la Ducati e Bagnaia che dovrebbe accasarsi all’Aprilia.

Proprio il pilota piemontese ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al podcast BSMT (Basement), condotto da Gianluca Gazzoli, tornando sul rapporto con Marquez e tirando in ballo anche Valentino Rossi.

Bagnaia e il rapporto con Marquez: “C’entra anche Rossi”

Pur confermando i buoni rapporti con Marquez, Bagnaia non ha potuto nascondere che la diatriba tra il 93 e Valentino Rossi ha avuto un peso importante tra i due.

Il tre volte campione del mondo ha, infatti, spiegato: “Mi sono portato certamente dietro ciò che è successo nel 2015. Però non è giusto perché alla fine io sono un altro pilota e faccio il mio lavoro”. Inevitabile forse per uno che è cresciuto proprio nell’Academy del Dottore e che ha una parte di fan base che deriva proprio da quella del campione di Tavullia.

Ma lo stesso si può dire anche dello spagnolo e, infatti, Bagnaia continua: “Probabilmente Marquez sentiva questa cosa perché comunque sono un pilota dell’Academy VR46. È lui che ha discusso e litigato con Vale”. Tutto questo non ha impedito comunque ai due di avere un buon rapporto, tanto che l’italiano afferma che ha ricevuto anche consigli dal compagno di squadra. Ma tornando alla diatriba Rossi-Marquez, Bagnaia sa che la parola fine non ci sarà mai: “Penso anche che non ce ne sia bisogno alla fine. Così è e così è stato”.