Brutto infortunio al ginocchio per Cristiano Ronaldo. L’attaccante ha svolto gli esami che hanno evidenziato una lesione. CR7 è attualmente in Arabia Saudita dove le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.

Nell’ultima gara vinta 1-3 contro l’Al Fayha, Cristiano Ronaldo non ha solo sbagliato un calcio di rigore ma si è anche procurato un infortunio al ginocchio che lo terrà fermo nelle prossime gare. Una pessima notizia per l’Al Nassr che sta lottando per la vittoria del campionato dove è primo. CR7 ha segnato si qui 21 gol in Saudi Pro League e ora dovrà restare fermo non potendo rincorrere Toney, a 23 e Quinones a 22. Un problema al tendine del ginocchio quello che ha colpito Cristiano Ronaldo per il quale in mattinata si era parlato di una fuga dall’Arabia Saudita. La notizia era stata poi smentita in serata. Ronaldo salterà sicuramente la gara con il Neom di sabato ma non dovrebbe perdere solo quella.

Al Nassr, infortunio per Cristiano Ronaldo

Con un comunicato social, l’Al Nassr ha annunciato l’esito degli esami svolti da Cristiano Ronaldo, dopo l’infortunio subito nell’ultima gara vinta 1-3 contro l’Al Fayha: “Cristiano Ronaldo ha subito una lesione al tendine del ginocchio durante la gara contro l’AlFayha. Il giocatore ha iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno“. Da valutare quindi quando il fuoriclasse portoghese potrà tornare a disposizione dell’Al Nassr. Certamente salterà la gara di Sabato contro il Neom, ma visto la lesione non dovrebbe essere l’unica assenza. Un ko pesante per l’Al Nassr che è impegnato nella lotta al titolo in Saudi Pro League. I ragazzi di Cristiano Ronaldo, sono infatti primi in classifica a 61 punti. 2 in più dell’Al Ahli, secondo, 3 in più dell’Al Hilal terzo e 7 in più dell’Al Qadsiah quarto. Un vantaggio importante ma minimo che l’Al Nassr dovrà mantenere e provare ad aumentare nelle prossime settimane senza le sue stelle assolute. Un infortunio che preoccupa anche il Portogallo in vista della prossima Coppa del Mondo. Da valutare infatti come Ronaldo tornerà in campo e se potrà avere o no ricadute.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

La classifica

La Saudi Pro League vede attualmente l’Al Nassr comandare con 61 punti in 24 partite. A seguire l’Al Ahli secondo con 59 punti, poi l’Al Hilal di Simone Inzaghi e Karim Benzema a 58. Sotto il podio l’Al Qadsiah di Mateo Retegui a 54 punti. A seguire Al Ittihad, Al Taawoun e Al Ettifaq con 42, 41 e 38 punti. Nelle prime 7. Una classifica molto corta in vetta con 3 squadre, 4 potenzialmente a giocarsi il titolo con l’Al Nassr che nei prossimi match non potrà contare su CR7 terzo marcatore del torneo con 21 gol. Meglio di lui, Toney dell’Al Hilal con 23 e Quinones dell’Al Qadsiah con 22. Toccherà ora a Joao Felix, 13 gol provare a trascinare l’Al Nassr nei prossimi match a cominciare da quello con il NEOM di Sabato.