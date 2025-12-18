Retegui a SI: “Lasciare l’Atalanta è stato difficile. Mondiale 2026? Ci andremo”

Mateo Retegui, attaccante dell’Al-Qadsiah e della nazionale italiana, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Ecco cosa ha dichiarato l’ex Atalanta.

Mateo Retegui, attaccante dell’Al-Qadsiah e della nazionale italiana, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Ecco cosa ha dichiarato l’ex Atalanta, che è partito proprio dall’addio al club orobico.

Retegui: “E’ stato difficile lasciare l’Atalanta”

Retegui è partito dall’addio all’Atalanta: “E’ stato difficile andare via dell’Atalanta e dall’Italia. Da una parte perché all’Atalanta mi hanno fatto sentire speciale. I compagni, lo staff, i lavoratori del club, i tifosi. Tutti quanti mi hanno fatto sentire speciale, mi sarebbe piaciuto continuare con l’Atalanta. Poi nel mercato è arrivato l’Al-Qadsiah, l’allenatore, il direttore. Tutti mi hanno fatto sentire desiderato, è importante per noi questo. Tanti mi avevano parlato del club, del campionato, del Paese. Ho visto il progetto, quello che si stava preparando qui. Qui il calcio è in grande crescita e mi piace essere parte di questo. Però ripeto, non è stata una decisione semplice venire qui”.

Retegui a SI: “Andremo al Mondiale”

E ancora, sul Mondiale 2026: “No, non sento la pressione. Tutto il contrario, non vedo l’ora che arrivi marzo. Sono partite difficili e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e prenderci quello che viene. Dobbiamo andare al Mondiale, andremo al Mondiale e faremo tutto il possibile per riuscirci”.

Italia-Israele 3-0, Retegui grande protagonista