Juve-Inter, nel mirino un portiere top: è derby per il dopo Di Gregorio-Sommer

Secondo quanto riportato da La Repubblica, per la prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe prendere forma un vero e proprio derby d’Italia tra Inter e Juventus per assicurarsi le prestazioni di Alisson Becker, attuale portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana.

Alisson nel mirino di Inter e Juve!

L’Inter si prepara a dover pianificare il futuro dopo Yann Sommer: l’attuale numero uno nerazzurro è infatti prossimo alla scadenza contrattuale e il club meneghino non sembra intenzionato a rinnovare oltre la stagione in corso, aprendo così alla necessità di uno sostituto di grande esperienza e qualità.

Allo stesso tempo, anche la Juventus vive una certa instabilità tra i pali: Michele Di Gregorio non ha ancora convinto pienamente la dirigenza bianconera, e sebbene la società abbia sondato altri profili come Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi dell’Atalanta, non è escluso che anche lei possa puntare su un nome di profilo internazionale per rinforzare la propria porta.

Alisson può tornare in Serie A

Ed è qui che si inserisce il nome di Alisson: 33 anni, con un contratto in scadenza con il Liverpool nel 2027, il brasiliano rappresenterebbe per entrambe le squadre italiane un’opzione di lusso e di grande affidabilità. Inoltre, il fatto che i Reds abbiano già investito su Giorgi Mamardashvili come possibile futuro titolare potrebbe favorire una trattativa in uscita dell’esperto portiere, rendendo più realistica l’ipotesi di un trasferimento in Serie A nella prossima finestra di mercato.

Nonostante il nome sia accostato con forza ai club italiani, si tratta al momento di interesse esplorativo e non di un accordo imminente. Non c’è ancora nulla di definito, ma l’idea di vedere Alisson in Serie A nella prossima stagione è una possibilità concreta.

Juve, Di Gregorio non convince: due italiani in pole