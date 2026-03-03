Juve-Inter, nel mirino un portiere top: è derby per il dopo Di Gregorio-Sommer

Per la prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe prendere forma un vero e proprio derby d’Italia tra Inter e Juventus per assicurarsi le prestazioni di Alisson Becker.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, per la prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe prendere forma un vero e proprio derby d’Italia tra Inter e Juventus per assicurarsi le prestazioni di Alisson Becker, attuale portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana.
Alisson nel mirino di Inter e Juve!
L’Inter si prepara a dover pianificare il futuro dopo Yann Sommer: l’attuale numero uno nerazzurro è infatti prossimo alla scadenza contrattuale e il club meneghino non sembra intenzionato a rinnovare oltre la stagione in corso, aprendo così alla necessità di uno sostituto di grande esperienza e qualità.
Allo stesso tempo, anche la Juventus vive una certa instabilità tra i pali: Michele Di Gregorio non ha ancora convinto pienamente la dirigenza bianconera, e sebbene la società abbia sondato altri profili come Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi dell’Atalanta, non è escluso che anche lei possa puntare su un nome di profilo internazionale per rinforzare la propria porta.
Alisson può tornare in Serie A
Ed è qui che si inserisce il nome di Alisson: 33 anni, con un contratto in scadenza con il Liverpool nel 2027, il brasiliano rappresenterebbe per entrambe le squadre italiane un’opzione di lusso e di grande affidabilità. Inoltre, il fatto che i Reds abbiano già investito su Giorgi Mamardashvili come possibile futuro titolare potrebbe favorire una trattativa in uscita dell’esperto portiere, rendendo più realistica l’ipotesi di un trasferimento in Serie A nella prossima finestra di mercato.
Nonostante il nome sia accostato con forza ai club italiani, si tratta al momento di interesse esplorativo e non di un accordo imminente. Non c’è ancora nulla di definito, ma l’idea di vedere Alisson in Serie A nella prossima stagione è una possibilità concreta.
Juve, Di Gregorio non convince: due italiani in pole
Michele Di Gregorio è sempre più in bilico e il futuro alla Juve non è certo. Ma chi sarebbero i nomi in pole per sostituirlo?
Negli ultimi giorni La Gazzetta dello Sport ha rilanciato l’idea di una profonda rivoluzione tra i pali in casa Juventus, con il club bianconero pronto a puntare forte su un altro portiere per la prossima stagione. La crisi di rendimento di Michele Di Gregorio ha convinto la dirigenza a guardarsi attorno e a mettere nel mirino profili più affidabili e con esperienza internazionale.
Juve, da Vicario a Carnesecchi: i nomi
In cima alla lista, secondo la rosea, c’è Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham: l’italiano, reduce da diverse stagioni in Premier League, è considerato il candidato ideale per diventare il nuovo numero uno bianconero. I londinesi valutano il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe rientrare nei parametri economici della Juventus, e il portiere sarebbe disponibile a tornare in Serie A dopo tre anni all’estero.
Come alternativa a Vicario, la Juventus segue con attenzione Marco Carnesecchi dell’Atalanta: giovane e brillante protagonista in Serie A, il suo prezzo, stimato tra 30 e 40 milioni, è superiore ma rifletterebbe una prospettiva più lunga per la porta bianconera. La scelta tra esperienza e futuro è dunque aperta, con la Juventus che spera di sistemare il ruolo chiave del portiere già questa estate.