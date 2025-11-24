Inter, Sommer è un punto debole? La differenza con le big di Serie A è tra i pali

Dopo la sbavatura nel derby, in casa Inter ci si interroga sulle prestazioni di Yann Sommer, i cui errori stanno costando caro ai nerazzurri in questa prima parte di campionato.

Nella scorsa stagione Sommer si è esaltato in alcune partite chiave, come il ritorno della semifinale di Champions League: l’istantanea della parata su Lamine Yamal è rimasta impressa nella mente dei tifosi interisti, che in questa stagione però hanno denotato alcuni errori lampanti del portiere elvetico. Errori che, alla prova dei fatti, sono costati parecchio caro, se messi in parallelo con gli interventi prodigiosi che hanno permesso alle altre big di Serie A di conquistare punti preziosissimi, soprattutto negli scontri diretti.

Inter, Sommer è un problema?

L’Inter ha subito 3 gol in più rispetto alle opportunità concesse e questo è un dato che sicuramente sta facendo riflettere lo staff tecnico di Chivu. Come accaduto ieri sul tiro non di certo irreprensibile di Saelemaekers, Sommer sta avendo un po’ di responsibilità su questo inizio di stagione dei nerazzurri. Lo certificano i numeri.

I dati statistici non mentono mai e nelle 4 sconfitte subite nella prima parte di campionato, l’Inter ha sempre creato più delle avversarie affrontate (Udinese, Napoli, Juve e Milan). Gli errori difensivi (tecnici e di posizionamento) e di Sommer hanno fatto scivolare all’ottavo posto l’Inter nella classifica delle miglior difese del campionato.

Napoli, Roma e Milan: portieri decisivi

Sono numeri che vanno contestualizzati: Maignan è stato superlativo per permettere al Milan di vincere contro Roma e Inter, parando i rigori di Dybala e Calhanoglu, ed effettuando interventi superlativi salva-risultato. In cima alla classifica di Serie A c’è anche la Roma, con i giallorossi che hanno la miglior difesa del campionato con soli 5 gol incassati. Gasperini può contare su Svilar, che in questo primo scorcio di stagione sta dimostrando grandissima affidabilità tra i pali e nel controllo della difesa.



Difficile, se non impossibile, quantificare il numero di punti persi dall’Inter con l’oggettiva responsabilità di Sommer, ma sicuramente le prestazioni del portiere svizzero sono in netto calo e, sin dalla partita contro la Juventus (ricorderete il tiro da fuori area di Yildiz, non proprio imparabile) è arrivata una catena di errori abbastanza compromettente per la classifica dell’Inter.

Anche Milinkovic-Savic, estremo difensore del Napoli, ha salvato i suoi in parecchie circostanze, ricordando i rigori parati a Camarda e Morata contro Lecce e Como. Dunque la differenza tra le big risiede anche e soprattutto tra i pali in un campionato che si sta rivelando equilibrato e senza corazzate in grado di fare il vuoto.

Capitolo Sommer, l’analisi di Buffon

Gianluigi Buffon, ospite di DAZN, ha parlato così di Sommer dopo il derby di Milano: “Sommer non ha avuto molto da fare durante la partita, ma quel gol subito ti lascia l’amaro in bocca perché senti che avrebbe potuto fare meglio. Allo stesso tempo, sono colpi difficili da gestire perché, ironicamente, non essendo molto potenti, non puoi deviarli molto lontano: devi essere forte quando li respingi. È un gol che si vede prendere, è difficile da subire e, quando succede, il portiere si ritrova nell’occhio del ciclone”.