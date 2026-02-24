Juve, Di Gregorio non convince: due italiani in pole. Dettagli e cifre

Michele Di Gregorio è sempre più in bilico e il futuro alla Juve non è certo. Ma chi sarebbero i nomi in pole per sostituirlo?

Negli ultimi giorni La Gazzetta dello Sport ha rilanciato l’idea di una profonda rivoluzione tra i pali in casa Juventus, con il club bianconero pronto a puntare forte su un altro portiere per la prossima stagione. La crisi di rendimento di Michele Di Gregorio ha convinto la dirigenza a guardarsi attorno e a mettere nel mirino profili più affidabili e con esperienza internazionale.

Juve, da Vicario a Carnesecchi: i nomi

In cima alla lista, secondo la rosea, c’è Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham: l’italiano, reduce da diverse stagioni in Premier League, è considerato il candidato ideale per diventare il nuovo numero uno bianconero. I londinesi valutano il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe rientrare nei parametri economici della Juventus, e il portiere sarebbe disponibile a tornare in Serie A dopo tre anni all’estero.

Come alternativa a Vicario, la Juventus segue con attenzione Marco Carnesecchi dell’Atalanta: giovane e brillante protagonista in Serie A, il suo prezzo, stimato tra 30 e 40 milioni, è superiore ma rifletterebbe una prospettiva più lunga per la porta bianconera. La scelta tra esperienza e futuro è dunque aperta, con la Juventus che spera di sistemare il ruolo chiave del portiere già questa estate.

Juve, accordo fatto per il rinnovo di un fedelissimo di Spalletti