Juve, accordo fatto per il rinnovo di un fedelissimo di Spalletti: cifre e dettagli

La situazione contrattuale di Weston McKennie, centrocampista statunitense della Juventus, è uno dei temi caldi in casa bianconera nell’ultima fase di stagione.

Secondo quanto riportato da SportMediaset sul proprio sito, la Juve sta lavorando con convinzione per prolungare il rapporto con il classe ’98, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2026. La dirigenza torinese non sembra intenzionata a privarsi di uno dei punti fermi del progetto tecnico di Luciano Spalletti, e l’intenzione sarebbe quella di raggiungere un accordo per un nuovo contratto nei prossimi mesi.

Juve-McKennie, avanti insieme

Weston McKennie, dopo alcune stagioni altalenanti tra alti e bassi, è tornato ad essere un elemento importante nello scacchiere juventino sotto la guida tecnica di Spalletti. Le prestazioni convincenti sul campo hanno spinto la società a voler blindare il giocatore, anche alla luce dell’interesse manifestato all’estero.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da SportMediaset, il nuovo accordo potrebbe legare McKennie alla Juve per due o tre stagioni in più, con un contratto prolungato fino al 2030 e un adeguamento dell’ingaggio che lo porterebbe a guadagnare tra 4 e 4,5 milioni di euro a stagione, ben oltre i circa 3 milioni percepiti attualmente.

McKennie è il jolly di Spalletti

La permanenza di McKennie è legata anche alla fiducia che l’ambiente ripone nelle qualità del centrocampista, considerato un elemento di duttilità e qualità tattica. La volontà del giocatore sembra infatti essere quella di restare a Torino, dove si è ambientato e ha ritrovato continuità di rendimento, e di proseguire la sua avventura con la maglia bianconera nel medio periodo. Per lui 7 gol e altrettanti assist in 36 presenze stagionali.

Le parti, dunque, sono in contatto per definire i dettagli dell’intesa, con l’obiettivo di formalizzare il rinnovo prima dell’inizio della prossima stagione, evitando così il rischio di un addio a parametro zero che metterebbe la Juventus in una posizione di svantaggio sul mercato.