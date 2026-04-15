Champions League, Arsenal e Bayern Monaco in semifinale: Real e Sporting eliminati

Si sono da poco concluse le gare dell’Allianz Arena e dell’Emirates valevoli per i quarti di finale di ritorno di Champions League.

Arsenal e Bayern Monaco volano in semifinale di Champions League, unendosi ad Atletico Madrid e PSG. Ai Gunners basta lo 0-0 nel ritorno contro lo Sporting CP, mentre i bavaresi superano il turno battendo 4-3 il Real Madrid in una sfida spettacolare, dopo il successo dell’andata. PSG – Bayern Monaco da un lato e Atletico Madrid – Arsenal dall’altro.

Champions League: Bayern e Arsenal in semifinale

Bayern Monaco-Real Madrid 4-3

Nonostante una gara rocambolesca, il Bayern Monaco elimina il Real Madrid, bissando il successo dell’andata. Il 4-3 dell’Allianz Arena (6-4 complessivo) proietta gli uomini di Kompany — squalificato per il prossimo turno — in semifinale contro il PSG. Il match si accende subito: Arda Guler sfrutta un errore di Neuer dopo soli 35 secondi, ma il pareggio di Pavlovic dura poco, poiché il turco firma il raddoppio su punizione. Prima dell’intervallo, le stelle non tradiscono con il match che si chiude con i Blancos in vantaggio per 2-3: Kane tocca quota 50 gol stagionali, mentre Mbappé sigla la rete numero 70 in Champions. What a match 🤯#UCL pic.twitter.com/5iDHJX75Wg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 15, 2026 La ripresa esplode nel finale quando l’arbitro Vincic espelle Camavinga per un ingenuo secondo giallo. L’episodio cambia l’inerzia: Luis Diaz firma il 3-3 e Olise chiude i giochi in contropiede per il definitivo 4-3. Al fischio finale scoppia la rabbia dei Blancos: Guler viene espulso per proteste e la panchina di Arbeloa appare ormai compromessa. Il Bayern vola verso Istanbul.

Arsenal-Sporting Lisbona 0-0

All’Emirates Stadium l’Arsenal stacca il pass per la semifinale di Champions League, difendendo lo 0-0 contro lo Sporting grazie al vantaggio dell’andata. In un match bloccato e tattico, i Gunners approcciano bene ma faticano a pungere: Madueke ispira Gyokeres, che però spreca due grandi occasioni prima di uscire nella ripresa. Lo Sporting sfiora il colpaccio a fine primo tempo con il palo di Catamo, ma è l’unico vero brivido per Arteta.

Nel finale, i cambi e l’energia del giovane Dowman scuotono i londinesi, con Trossard che colpisce un legno di testa. Tanto basta: Arsenal avanti, Sporting eliminato.