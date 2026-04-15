Non finiscono le polemiche dopo la partita di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona, che ha visto vincere i blaugrana, eliminati però dai colchoneros nel doppio confronto.



La UEFA starebbe valutando con attenzione quanto accaduto dopo il ritorno dei quarti di finale tra Atletico Madrid e Barcellona al Metropolitano. Soprattutto la posizione di Raphinha, che rischia una squalifica importante. Nel post-gara, il brasiliano ha parlato di “partita rubata”. Le sue dichiarazioni sono finite al vaglio degli ispettori UEFA, sempre molto attenti a tutelare il rispetto nei confronti della classe arbitrale.

I gesti verso i tifosi

Come se non bastasse, Raphinha è finito nell’occhio del ciclone anche per alcuni gesti commessi nei riguardi dei tifosi dell’Atletico Madrid: “Ve ne andate a casa al prossimo turno”, continuava a mimare Raphinha sotto la curva dell’Atletico. Questo elemento potrebbe seriamente portare a una sanzione e a una squalifica per la prossima edizione della Champions. D’altronde la UEFA continua a mantenere una linea molto rigida nel rispetto delle istituzioni arbitrali, che resta una priorità assoluta per il massimo organo politico europeo del mondo del calcio.

Raphinha, poi, nella giornata odierna si è scusato attraverso i social: “Quei comportamenti non fanno parte della mia persona, chiedo scusa”.

Le parole di Flick

Hansi Flick, tecnico dei blaugrana, ha parlato così a Sky dopo l’eliminazione del Barça: “Entrambe le partite sono state giocate molto bene da parte nostra, loro hanno segnato un gol in più. Le abbiamo provate tutte oggi, giocando una partita fantastica e avendo tante occasioni per segnare anche nel primo tempo. Non abbiamo fatto il terzo e subito dopo lo hanno segnato loro: è andata così, accettiamolo”.

Cosa dire ai tifosi?

“Quando iniziamo una stagione vogliamo sempre vincere la Champions League, noi siamo il Barcellona. Siamo una squadra giovane, dobbiamo migliorare e lo faremo”.