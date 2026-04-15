Fabregas: “Innamorato del Como, cerchiamo giocatori per il futuro”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto in conferenza stampa, concentrandosi sulla crescita della squadra e non solo.

La conferenza di Fabregas inizia partendo dal lavoro del suo staff che ha portato a far crescere in modo notevole il Como: “La crescita è costante. Grazie ai giocatori, a un grandissimo staff, all’intensità di tutti i giorni. Spingiamo molto, sappiamo che siamo molto più in alto magari rispetto a quello che pensassimo inizialmente. Poi dipende dai giocatori, dalle informazioni che prendi quotidianamente, alcune volte noi dobbiamo gestirlo. Questo è il mio e il nostro lavoro, che ti regala una squadra giovane come questa. Noi continuiamo a spingere. Speriamo di arrivare più in alto possibile. Ma vedere la motivazione dei giocatori… il risultato va in secondo piano. Ci saranno momenti dove mi chiederai solo il risultato, ma adesso stiamo costruendo un’idea”.

ll futuro di Fabregas

Il tecnico del Como ha parlato del futuro, rispondendo alla domanda di un collega sulla possibilità di vederlo sulla panchina di un’altra squadra italiana: “È difficile. In questo momento mi sento così, sono innamorato di tutto quello che sto facendo qua. Questo non cambia e non cambierà, la mia vita è preparare il Sassuolo. L’ho vissuto come giocatore, lo vedo tanto, oggi tutto bene ma magari perdiamo due partite e la gente non ti vuole più. Questo è così. La gente si è abituata a un’asticella alta, io lo voglio per primo. I comaschi la vorrebbero come Wenger? Mi piacerebbe tantissimo”.

Il suo vice allenatore nell’arco di due settimane è andato a vedere il Real Madrid Castiglia. C’entra il mercato? State monitorando qualcuno?

“Sì, siamo sempre in movimento. Vedere il giocatore dal vivo, sensazione e controllo, troppo importante. Stiamo cercando per il futuro, per migliorare, sappiamo i risultati di Nico e Ramon”.