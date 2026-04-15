Ascoli, furioso per il caso Ternana: il comunicato

La situazione della Ternana potrebbe modificare pesantemente la classifica del gruppo di Serie C. L’eventuale esclusione degli umbri penalizzerebbe infatti pesantemente l’Ascoli.

A due giornate dal termine del gruppo B di Serie C, Ascoli e Arezzo comandano il girone a 74 punti, il Ravenna insegue a 70. La situazione della Ternana, a rischio fallimento ed esclusione, potrebbe però stravolgere tutto. In casa Ascoli si ritiene però che non ci siano le condizioni per escludere gli umbri dal campionato e procedere con la modifica automatica della classifica che di fatto costringerebbe la squadra di Passeri ai playoff regalando all’Arezzo la promozione in Serie B. Con un comunicato l’Ascoli ha voluto far sapere la propria versione. +

Il comunicato dell’Ascoli

Il comunicato: “Ascoli Calcio 1898 FC, in nome del Presidente Bernardino Passeri, rende nota pubblicamente la sua posizione nei confronti della situazione relativa alla Ternana Calcio e le eventuali conseguenze sul campionato in corso di svolgimento.

Il Club si è già espresso attraverso una comunicazione ufficiale, inviata a tutte le istituzioni coinvolte, evidenziando come non esistano i presupposti per l’esclusione della Ternana e la successiva modifica della classifica. Nella non creduta ipotesi nella quale la FIGC decidesse di muoversi differentemente, la Società bianconera si vedrebbe costretta a intervenire nelle sedi opportune“.

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Ancora

“L’Ascoli Calcio vuole rimanere concentrata sul proprio campionato e sul proprio lavoro, riponendo tutti gli sforzi sul campo, essendo convinta di poter ottenere il massimo dei propri obiettivi. Laddove il risultato non dovesse arrivare al termine delle partite di campionato, si accetterà il verdetto del campo. Il Club non vuole, e non accetterà, che alcun evento esterno possa distoglierlo dal percorso o che possa togliergli quanto ottenuto con merito.

Nessuno tocchi la Regina“.