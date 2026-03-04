Lazio-Atalanta, le probabili formazioni in Coppa Italia. Attenzione ai diffidati

Dopo la sfida di ieri sera tra Como e Inter, questa sera è la volta dell’altra semifinale di Coppa Italia: Lazio-Atalanta all’Olimpico di Roma.

Lazio e Atalanta si sfidano questa sera per il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Diamo uno sguardo alle possibili scelte di formazione di Sarri e Palladino. I biancocelesti dovrebbero confermare il consueto 4-3-3 con Provedel tra i pali; in difesa Gila e Romagnoli al centro, con Marusic e Nuno Tavares terzini. In avanti Isaksen e Zaccagni candidati numero uno per agire alle spalle di Maldini falso nueve.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

I diffidati

Mario Gila

Nuno Tavares

Non figurano diffidati tra le fila dell’Atalanta.

Le parole dei due tecnici

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza ha parlato così dell’importanza della semifinale: “Per il futuro non ha grande peso, il prossimo anno dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Domani dobbiamo giocare una partita che sarà difficilissima contro una squadra forte che è ancora in Champions. Dobbiamo avere orgoglio, siamo arrivati alla semifinale eliminando le finaliste dell’anno scorso, ci vuole l’entusiasmo di chi sa che può giocarsela”.

Anche Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha presentato la sfida. L’ha fatto ai microfoni di Mediaset: “Affrontiamo una squadra che conosciamo bene, l’abbiamo affrontata recentemente e avranno il dente avvelenato e voglia di batterci. Dobbiamo ragionare sulla doppia sfida, saranno due gare importanti a distanza di tanto tempo l’una dall’altra”.

Cosa significa per voi la Coppa Italia?

“Ci teniamo in modo particolare, l’Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta. E’ un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l’anno prossimo. Ci teniamo e l’abbiamo caricata nel modo giusto”.