Top 10 BBC, i migliori attaccanti del 21mo secolo: la classifica divide i tifosi

Gli attaccanti sono sempre il sale del calcio perché segnano i gol e fanno emozionare i tifosi. La BBC ha fatto la classifica delle migliori prime punte del 21esimo secolo.

Una classifica un po’ a sorpresa che ha fatto infuriare i tifosi da ogni angolo del mondo. La BBC ha stilato una graduatoria delle migliori prime punte di questo secolo calcistico. Ci sono tante sorprese ma quel che è sin da subito apparso agli occhi di tutti gli appassionati è l’assenza di Cristiano Ronaldo e Messi da questa top ten.

La top ten

Al decimo posto di questa classifica figura Miroslav Klose, che ha scritto grandi pagine di storia della Lazio e non solo. Salendo alla nona posizione troviamo poi Luis Suarez, che fino a poco fa continuava a segnare a raffica. All’ottavo posto ecco che troviamo Zlatan Ibrahimovic. Al settimo Karim Benzema, preceduto da Didier Drogba, Robert Lewandowski e Thierry Henry.

Sul podio di questa speciale classifica troviamo Erling Haaland, Harry Kane e Ronaldo il fenomeno.

I due assenti di lusso

Assenti di lusso Cristiano Ronaldo e Messi. Nel corso dell’ultima vittoria messa a segno dal suo Inter Miami contro l’Orlando City, Lionel Messi ha realizzato un gol fantastico direttamente da calcio di punizione. La rete del 2-4 ha portato la Pulce a esultare in un modo a dir poco curioso, chiedendo alla panchina avversaria se volesse un autografo dopo la magnifica perla realizzata.

Messi si trova ora a soli due gol dal numero 900: sarebbe il giocatore più veloce di sempre ad agguantare quella cifra mastodontica. L’argentino fa gol da 22 anni consecutivi: un record mozzafiato dietro l’altro.

Ma a quanto pare, la BBC, non ha optato per il loro inserimento considerando solo ed esclusivamente le prime punte d’area di rigore.