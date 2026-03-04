Home » Calcio » Top 10 BBC, i migliori attaccanti del 21mo secolo: la classifica divide i tifosi

Top 10 BBC, i migliori attaccanti del 21mo secolo: la classifica divide i tifosi

Gli attaccanti sono sempre il sale del calcio perché segnano i gol e fanno emozionare i tifosi. La BBC ha fatto la classifica delle migliori prime punte del 21esimo secolo.

Una classifica un po’ a sorpresa che ha fatto infuriare i tifosi da ogni angolo del mondo. La BBC ha stilato una graduatoria delle migliori prime punte di questo secolo calcistico. Ci sono tante sorprese ma quel che è sin da subito apparso agli occhi di tutti gli appassionati è l’assenza di Cristiano Ronaldo e Messi da questa top ten.

Karim Benzema, attaccante Al Ittihad
Karim Benzema esulta dopo il gol del vantaggio contro l’Al Nassr

La top ten

Al decimo posto di questa classifica figura Miroslav Klose, che ha scritto grandi pagine di storia della Lazio e non solo. Salendo alla nona posizione troviamo poi Luis Suarez, che fino a poco fa continuava a segnare a raffica. All’ottavo posto ecco che troviamo Zlatan Ibrahimovic. Al settimo Karim Benzema, preceduto da Didier Drogba, Robert Lewandowski e Thierry Henry.

Sul podio di questa speciale classifica troviamo Erling Haaland, Harry Kane e Ronaldo il fenomeno.

I due assenti di lusso

Assenti di lusso Cristiano Ronaldo e Messi. Nel corso dell’ultima vittoria messa a segno dal suo Inter Miami contro l’Orlando City, Lionel Messi ha realizzato un gol fantastico direttamente da calcio di punizione. La rete del 2-4 ha portato la Pulce a esultare in un modo a dir poco curioso, chiedendo alla panchina avversaria se volesse un autografo dopo la magnifica perla realizzata.

Messi si trova ora a soli due gol dal numero 900: sarebbe il giocatore più veloce di sempre ad agguantare quella cifra mastodontica. L’argentino fa gol da 22 anni consecutivi: un record mozzafiato dietro l’altro.

Ma a quanto pare, la BBC, non ha optato per il loro inserimento considerando solo ed esclusivamente le prime punte d’area di rigore.

