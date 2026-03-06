Fiorentina, De Gea si allontana: critiche dure dei tifosi. La Juve osserva

Non è un momento semplice per la Fiorentina e il suo portiere David De Gea, fortemente criticato sui social dai tifosi del club viola.

Non sono certamente passate inosservate le riflessioni di De Gea dopo la goleada incassata sul campo dell’Udinese. E il portiere, nell’immediato post-partita, aveva parlato così: “In occasione del primo gol forse avrei potuto fare meglio, magari potevo uscire sul cross, ma sicuramente avremmo preso un’altra rete dopo”. Una frase che ha scatenato giorni di polemiche a Firenze.

Futuro incerto: la situazione

Un segnale di resa? I tifosi si aspettano una reazione dalla propria squadra poiché il momento resta fortemente complicato. Sui social i tifosi della Fiorentina si sono divisi nel difendere o attaccare (“una resa inaccettabile”) il numero uno della formazione guidata da Paolo Vanoli.

De Gea compirà 36 anni il prossimo 7 novembre: nove mesi fa ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028 con ingaggio raddoppiato (ora 2,4 milioni netti a stagione). Ma a fine stagione Paratici e l’intera dirigenza potrebbe fare riflessioni importanti circa il suo futuro.

Il possibile intreccio

Secondo il Corriere dello Sport, uno dei possibili sostituti è Michele Di Gregorio, in uscita dalla Juventus. E se il club bianconero decidesse di affondare il colpo per lo spagnolo? Al momento si tratta solamente di ipotesi, ma a fine stagione certamente, in un senso o nell’altro, arriveranno novità.

Il rammarico di Vanoli post-Udine

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, aveva parlato così dopo il ko di Udine: “Oggi siamo stati assenti. Il campanello d’allarme c’è già stato giovedì e l’ho detto ai ragazzi, dobbiamo guardarci in faccia, non si può creare qualcosa e poi nel momento in cui si può fare il salto perderlo sempre. Oggi non abbiamo mai preso una seconda palla. Potevi giocare con ancora più spensieratezza e determinazione visti i risultati di ieri, invece non siamo riusciti a trovare continuità mentale, sarebbenel mio carattere e oggi non si è vista, dispiace”.