Van Der Sar spiazza tutti: “Onana è un top, Sommer e Maignan no”

Un ex grande portiere come Edwin Van der Sar ha espresso la sua opinione su quelli che sono, secondo lui, i migliori portieri ancora in attività. Fra i grandi esclusi gli estremi difensori di Inter e Milan, Yann Sommer e Mike Maignan.

Nel calcio moderno il ruolo del portiere è diventato sempre più determinante, non solo per la capacità di difendere la porta ma anche per la partecipazione alla costruzione del gioco. Proprio per questo motivo il dibattito su chi siano i migliori portieri del mondo ancora in attività è sempre molto acceso. A esprimere la propria opinione è stato Edwin Van der Sar, ex estremo difensore di club prestigiosi come Juventus e Manchester United, oltre che storico portiere della Nazionale dei Paesi Bassi. In una recente intervista concessa a ESPN UK, l’ex numero uno ha condiviso la sua personale valutazione su alcuni dei portieri più importanti del panorama calcistico internazionale.

Van der Sar: Onana fra i top portieri al mondo

Durante la conversazione, il giornalista ha citato diversi nomi di portieri attualmente protagonisti nei maggiori campionati europei, chiedendo a Van der Sar di stabilire se ciascuno di loro potesse essere considerato un portiere di livello “top class”. L’ex portiere olandese ha risposto in modo diretto e senza mezze misure, limitandosi a un semplice sì o no per ogni nome menzionato.

Tra i portieri che, secondo Van der Sar, meritano di essere inseriti nella categoria dei migliori al mondo figurano alcuni nomi molto noti. Tra questi c’è Gianluigi Donnarumma, portiere italiano che dopo l’esperienza al Milan ha continuato la sua carriera ai massimi livelli in Europa. L’ex portiere olandese ha espresso parere positivo anche su Alisson Becker, punto di riferimento del Liverpool e della Nazionale brasiliana, e su Thibaut Courtois, protagonista negli ultimi anni con il Real Madrid grazie a prestazioni spesso decisive nelle competizioni più importanti. Nella lista dei migliori trova spazio anche Manuel Neuer, da anni simbolo del Bayern Monaco e considerato uno dei portieri più innovativi della storia recente del calcio.

Van der Sar ha inoltre riconosciuto grandi qualità ad André Onana, ex portiere dell’Inter, e ha dato un giudizio positivo anche su Emiliano Martinez. Tuttavia, nel caso dell’argentino ha specificato che la valutazione riguarda soprattutto il rendimento mostrato con la maglia della Nazionale argentina, con cui si è distinto in particolare nelle competizioni internazionali.

Van der Sar: “Sommer e Maignan non sono fra i top”

Non tutti i portieri citati hanno però ottenuto l’approvazione dell’ex numero uno olandese. Tra quelli che non rientrano nella sua idea di portieri di livello assoluto ci sono anche due protagonisti della Serie A: Yann Sommer, attuale portiere dell’Inter, e Mike Maignan, estremo difensore del Milan. Secondo Van der Sar, nessuno dei due può essere inserito nella ristretta élite mondiale.

Lo stesso giudizio negativo è stato riservato anche ad altri portieri molto conosciuti, come l’italiano Guglielmo Vicario, oltre a David Raya, Jan Oblak, Marc-André ter Stegen, Nick Pope, Jordan Pickford e Robert Sanchez. Una selezione piuttosto severa che dimostra quanto, secondo l’ex portiere olandese, sia ristretto il gruppo dei veri numeri uno del calcio internazionale.