Napoli-Sassuolo Primavera, follia di Tomsa, aggredisce l’arbitro dopo l’espulsione – VIDEO

Nel corso della sfida tra i partenopei e il Sassuolo, il centrocampista dei neroverdi Tomsa, (gara terminata 5-2), è stato ammonito dal direttore di gara per un fallo commesso sul calciatore azzurro Gorica. Dopo il giallo sventolato ai suoi danni, ha iniziato a protestare in modo veemente. Così ha deciso di alzare la voce con qualche parola grossa che gli è costata l’espulsione.

Il bruttissimo gesto

A quel punto, Tomsa, è prima uscito dal campo, per poi rientrare in campo e strattonare il direttore di gara Maresca per la maglietta. Un gesto davvero deplorevole che non è passato certamente inosservato anche sul piano dirigenziale. Il Sassuolo, infatti, ha deciso di fare un comunicato ufficiale dopo l’accaduto che costerà al rumeno sicuramente una classifica molto lunga. In attesa del Giudice Sportivo, comunque, il Sassuolo ha preso posizione con una nota che riportiamo di seguito.

La nota del Sassuolo

Di seguito il comunicato del Sassuolo: “L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete”.