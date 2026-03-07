Retegui: numeri da vero bomber per la Nazionale

Retegui non si ferma: doppietta in arabia e segnali positivi per l’Italia

Il conto alla rovescia verso i playoff per i Mondiali è già iniziato. La Nazionale Italiana, neanche a dirlo, è in cerca di certezze, di gol e soprattutto di un riferimento offensivo capace di guidare gli Azzurri verso il raggiungimento di un obiettivo che ad oggi sembra lontano. Segnali incoraggianti per il CT Gattuso arrivano dall’Arabia Saudita, dove continua a ben performare Mateo Retegui.

I numeri di Retegui con l’Al-Qadsiah

Dopo una stagione straordinaria, chiusa da capocannoniere della Serie A, il centravanti classe ’99 prosegue la sua avventura all’Al-Qadsiah. Un campionato diverso, certo, rispetto ai grandi tornei europei, ma che continua a restituire numeri importanti.

Retegui ha collezionato fin qui 24 presenze nella Saudi Pro League con 15 gol, a cui si aggiungono 3 reti in due partite di King’s Cup e una presenza nella Supercoppa saudita. Numeri che raccontano di un attaccante ancora decisivo, capace in qualche modo di lasciar ben sperare l’Italia.

La classifica marcatori e il rendimento della squadra

La sua squadra viaggia al quarto posto in campionato, mentre lui occupa la quinta posizione nella classifica marcatori, dietro nomi di grande peso internazionale come Ivan Toney, Cristiano Ronaldo, Roger Martínez e Julian Quiñones.

Una doppietta che fa sperare l’Italia

Al di là delle classifiche, ciò che conta davvero per l’Italia sono i segnali di continuità. L’ultimo è arrivato nella 25esima giornata, con la doppietta contro l’Al-Kholood, un’altra prova da attaccante vero: presenza in area, freddezza e senso del gol.

È esattamente quello che si aspetta Gattuso in vista dei playoff. Perché se l’Italia vuole tornare al Mondiale, servirà anche – e forse soprattutto – il miglior Retegui. E dai campi dell’Arabia, per ora, le notizie sono decisamente incoraggianti.

Ylenia Frezza