Inter, sindrome Milan: rossoneri senza sconfitte nel derby dal 2024

Il Milan ha conquistato il derby contro l’Inter, accorciando a sette punti la distanza con il primo posto occupato dai nerazzurri. Il Diavolo non perde un derby da 685 giorni.

Una meraviglia dopo l’altra. Il Milan, con il cinismo dei giorni migliori, batte l’Inter e lo fa con le caratteristiche identitarie del gruppo di Max Allegri: compattezza, cinismo e capacità di difendersi senza rischiare di capitolare. Il 22 settembre 2024 ha segnato un periodo di svolta nella stracittadina di Milano: l’1-2 ha dato il via a una serie di successi notevoli contro i cugini.

Milan, che momento nei derby!

Dopo l’acuto del settembre 2024, è arrivata l’incredibile vittoria del 6 gennaio 2025 in Supercoppa a Riad: una rimonta pazzesca che ha permesso ai rossoneri di vincere 3-2 e alzare il trofeo. Le gioie nella stracittadina non sono terminate qui: prima il pareggio in campionato del 2 febbraio 2025, poi la doppia sfida in Coppa Italia che ha lanciato il Diavolo (un pareggio e una sconfitta), prima di arrivare al doppio 1-0 di questa stagione targata Allegri.

Le parole di Allegri

Max Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato così dopo la vittoria contro l’Inter: “Stasera la squadra ha dato una bella risposta, l’Inter è la squadra più forte del campionato e non era semplice fare risultato per mantenere inalterato il vantaggio sulla quinta. Cercheremo di arrivare in fretta a 70 punti. Guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo ancora quattro scontri diretti e bisogna rimanere coi piedi per terra, migliorare quello che stiamo facendo. Estupinan? Stava molto bene, è un ragazzo serio e un buon professionista, è sempre disponibile. Tutti abbiamo l’obiettivo: tornare in Champions“.

Allegri ha evidenziato in conferenza l’importanza della classifica: “L’Inter ha fatto 22 vittorie, un pareggio e 5 ko. Sta facendo un campionato importante, rimane la netta favorita per lo scudetto. Questa vittoria ci dà morale dopo le ultime gare in casa in cui non avevamo preso i tre punti”.