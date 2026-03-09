Milan, Bartesaghi a SI: “Scudetto? Sognare è gratis”

Grande euforia in casa del Milan all’indomani della vittoria del secondo derby su due contro l’Inter in questa stagione. Ora i rossoneri sono a 7 punti di distanza dall’Inter e sperano di poter ottenere anche qualcosa in più rispetto alla qualificazione in Champions League.

Un derby può cambiarti la stagione, figuriamoci due. Il Milan vive una grande euforia all’indomani della Stracittadina contro l’Inter: dopo la vittoria nel match d’andata, grazie al gol di Pervis Estupinan il Diavolo si è aggiudicato anche la seconda sfida contro i cugini. L’esterno rossonero, Davide Bartesaghi, ha spiegato a Sportitalia qual è ora l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri, senza chiudere al sogno di poter rimontare i punti di distacco dai rivali, che ora sono 7 e non più 10.

Milan, Bartesaghi: “Due su due nel derby, siamo felici”

Il terzino del Milan, Davide Bartesaghi, ha commentato a Sportitalia il successo ottenuto dalla squadra di Massimiliano Allegri nel secondo derby stagionale, dopo la vittoria della sfida d’andata.

Queste le sue parole: “È sempre un’emozione incredibile, i derby sono partite molto importanti, siamo riusciti a vincerne due su due quest’anno e siamo molto contenti e felici. Il merito è di tutta la squadra, ma soprattutto siamo molto contenti per il gol di Pervis che ci ha portato questi tre punti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Milan, Bartesaghi: “Scudetto? Sognare è gratis”

Il terzino del Milan, Davide Bartesaghi, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del sogno di poter rimontare i sette punti di distanza dall’Inter e di vincere lo Scudetto: “L’obiettivo è sempre lo stesso, quello dichiarato a luglio di rientrare in zona Champions League. L’Europa è la casa del Milan e quindi non possiamo mancare. Ovviamente sognare è gratis, ma siamo concentrati sul nostro obiettivo e vedremo cosa succederà più avanti”.

Sui sette punti di distacco, ha aggiunto: “Sono quelli che si vedono sulla classifica. Ora ci sono tante altre partite da giocare quindi può succedere di tutto. Il calcio è strano. Bisogna essere bravi a gestire le partite e cercare di fare il meglio possibile”. Infine Bartesaghi ha parlato anche della speranza di ottenere, in futuro, la chiamata da parte del ct della Nazionale, Gennaro Gattuso: “Se mi sento pronto nel caso chiamasse? Speriamo di sì. Adesso sono concentrato sul Milan, ci mancano altre due partite che sono molto importanti per il nostro obiettivo e cercheremo di fare il meglio possibile”.