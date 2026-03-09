L’Empoli ha ormai deciso: cambio in panchina con esonero per Alessio Dionisi. Il cambio, come riportato da Alfredo Pedullà, è ormai scritto. Per la sua sostituzione c’è in pole un nome in particolare per proseguire la stagione e tentare la risalita in classifica.

Cambio in panchina in arrivo per l’Empoli, quando sono state giocate fino a qui 29 giornate di campionato in Serie B. Alla luce delle difficoltà riscontrate in campo, che ha portato i toscani all’attuale 13esimo posto in classifica – con 31 punti raccolti, alla pari della Virtus Entella ed a sole due lunghezze dal terz’ultimo posto – il club è ormai deciso per il cambio di allenatore. Alessio Dionisi va verso l’esonero e c’è già il nome individuato per sostituirlo.

Empoli, Dionisi verso l’esonero: il nome per sostituirlo

L’Empoli è ormai deciso ad esonerare Alessio Dionisi: il tecnico sarà esonerato e lascerà la squadra al 13esimo posto in classifica, con 31 punti raccolti fino a qui.

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione: “Le riflessioni in corso che vi abbiamo anticipato tra ieri e oggi su Alessio Dionisi hanno portato alla decisione: esonero ormai scritto. In pole Fabio Caserta, confermate le indiscrezioni di poco fa di Pianeta Empoli che aveva segnalato Caserta in una lista ristretta di candidati. Proprio l’ex Bari l’ha spuntata, siano agli aspetti formali burocratici ma la svolta è scritta”, le sue parole.

Empoli, le parole di Dionisi dopo l’ultimo ko

Dopo la sconfitta contro il Catanzaro, Alessio Dionisi, ormai quasi ex tecnico dell’Empoli, aveva parlato così in conferenza stampa: “L’atteggiamento della squadra nel primo tempo è stato quello che dovevamo avere” – le sue parole riportate da pianetaempoli – “, abbiamo difeso bene contro una squadra che ama costruire da dentro, e siamo stati poi bravi anche a rubare una palla e fare il secondo gol. Tutto quello che però abbiamo fatto bene nel primo tempo poi lo abbiamo concesso nel secondo. Abbiamo preso un gol imbarazzante su un cross fatto male. Quando hai paura di prendere gol, prendi gol”.

Poi ha aggiunto: “Il Catanzaro ha qualità, ma ci sono delle responsabilità enormi da parte nostra. Elia ha chiesto il cambio, si portava dietro alcuni fastidi ed ha chiesto il cambio. Avevo poi altri centrocampisti ammoniti, come Yepes che non ha fatto un contrasto per non prendere il secondo giallo e quindi l’ho tolto per quello, non certo per la prestazione che è stata positiva. Dei cambi li avrei comunque dovuti fare ed ho utilizzato lo slot del fine primo tempo visto che c’è più tempo per preparare chi entra”.