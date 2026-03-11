Real Madrid, Bodo e PSG ipotecano i quarti: i risultati della serata di Champions League

L’andata degli ottavi di Champions League regala spettacolo e risultati pesanti: il Real Madrid travolge il Manchester City con la tripletta di Valverde, il Bodo/Glimt sorprende lo Sporting e il PSG batte il Chelsea grazie allo show di Kvaratskhelia.

Serata ricca di gol e verdetti importanti nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra le sfide più attese c’era quella del Santiago Bernabeu, dove il Real Madrid ha superato nettamente il Manchester City con un 3-0 che indirizza con decisione il doppio confronto. Il ritorno è in programma martedì 17 marzo.

Super Real Madrid e super Valverde: Manchester City irriconoscibile

I Blancos hanno chiuso la partita già nel primo tempo grazie a una straordinaria prestazione di Federico Valverde. Il capitano del Real Madrid è stato il grande protagonista della serata, firmando una tripletta che ha messo subito in discesa la gara per la squadra spagnola.

Il centrocampista uruguaiano ha sbloccato il risultato con un inserimento perfetto in area, per poi raddoppiare poco dopo sfruttando un’altra azione ben costruita dai padroni di casa. Il Manchester City ha provato a reagire, ma la squadra inglese è apparsa poco lucida e incapace di creare vere occasioni pericolose.

Prima dell’intervallo è arrivato anche il terzo gol, ancora con Valverde, che ha completato la sua serata perfetta e portato il Real Madrid sul 3-0. Nella ripresa il ritmo è calato, con i Blancos bravi a gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Gli inglesi non sono riusciti a rientrare in partita, lasciando il Bernabeu con una sconfitta pesante in vista del ritorno.

Clamoroso Bodo/Glimt

Tra le altre partite della serata spicca anche il netto successo del Bodo/Glimt, che ha travolto lo Sporting Lisbona con un altro 3-0. I norvegesi hanno dominato la gara e messo una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale.

La squadra di casa è passata in vantaggio con Fet, bravo a sfruttare una delle prime occasioni della partita. Lo Sporting ha provato a reagire, ma il Bodo ha continuato a controllare il gioco e ha trovato il raddoppio con Blomberg. Nel finale è arrivato anche il terzo gol firmato da Hogh, che ha chiuso definitivamente il match.

Kvarataskhelia show, PSG vicino ai quarti

Spettacolo e tanti gol anche nella sfida tra Paris Saint-Germain e Chelsea, terminata con un convincente 5-2 per i francesi. Il PSG è passato in vantaggio con Vitinha, ma il Chelsea ha risposto con Malo Gusto. I parigini sono tornati avanti con Dembele, prima del nuovo pareggio inglese firmato da Enzo Fernandez.

Nel finale però il PSG ha cambiato marcia. Barcola ha riportato avanti i francesi prima della spettacolare doppietta di Kvaratskhelia, che ha messo in cassaforte la partita. Un successo che permette ai campioni di Francia di avvicinarsi ai quarti di finale e presentarsi con grande fiducia alla gara di ritorno.