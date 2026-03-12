Il club qatariota dell’Al-Sadd ha reso noto, con un comunicato ufficiale, che Roberto Mancini al momento non può rientrare nel Paese per allenare la squadra, a causa del difficile momento ed il conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele ed Iran.

L’Al-Sadd ha diffuso un comunicato ufficiale in cui spiega che, almeno per il momento, Roberto Mancini non potrà rientrare in Qatar per tornare a guidare la squadra. L’allenatore italiano era rientrato in Italia a metà della scorsa settimana dopo aver ricevuto il permesso dal club per motivi familiari. Tuttavia, il rapido peggioramento della situazione geopolitica legata al conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran ha causato gravi ripercussioni sui collegamenti aerei nella regione, impedendogli di tornare a Doha.

Blocco aereo, Mancini non può rientrare in Qatar

A causa del blocco del traffico aereo che interessa diversi Paesi dell’area del Golfo, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, si trova quindi impossibilitato a raggiungere il Qatar e a riprendere regolarmente il proprio lavoro alla guida dell’Al-Sadd. Il club ha chiarito che si tratta di una situazione temporanea e legata esclusivamente alle attuali limitazioni dei voli internazionali.

Per questo motivo, in occasione della prossima partita di campionato, in programma venerdì contro l’Umm Salal, non sarà Mancini a sedere in panchina. Al suo posto, la squadra sarà guidata dall’allenatore in seconda Sergio Alegre, che assumerà temporaneamente la responsabilità tecnica del gruppo fino a quando l’allenatore principale non potrà rientrare in Qatar.

Roberto Mancini era arrivato sulla panchina dell’Al-Sadd nel novembre dello scorso anno, iniziando un nuovo capitolo della sua carriera nel campionato qatariota. Da allora ha lavorato per costruire un progetto tecnico ambizioso con uno dei club più importanti del Paese. L’attuale imprevisto, tuttavia, ha costretto il tecnico a interrompere momentaneamente la sua presenza sul campo.

Il comunicato dell’Al Sadd su Mancini

Di seguito il comunicato con il quale l’Al Sadd ha informato sulla situazione legata alla squadra ed a Roberto Mancini: “Sulla base di un precedente confronto tra il nostro allenatore Roberto Mancini e la dirigenza del club, era previsto che l’allenatore partisse dopo la partita di andata dell’AFC Champions League Elite per un problema medico familiare.

A seguito dei recenti sviluppi nella regione, Mancini è partito come previsto. Tuttavia, a causa della situazione dei voli, non è ancora stato in grado di rientrare. Di conseguenza, Sergio Alegre guiderà la squadra nella partita di domani contro l’Umm Salal, mentre il coordinamento continuerà per il rientro dell’allenatore il prima possibile”.