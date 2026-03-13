Guerra in Iran, Formula 1: “Cancellati i GP di Bahrain e Arabia Saudita”

Il Gran Premio del Bahrein e quelllo dell’Arabia Saudita stanno per essere cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno dopo l’instabilità della situazione in Medio Oiente.

Sono stati annullati i Gran Premi di Formula 1 in Bahrain e Arabia Saudita: è atteso un annuncio ufficiale, che probabilmente arriverà nel weekend in Cina dove si corre il Gp di Shanghai. Quello del Bahrein (circa 45 milioni di euro) e quello dell’Arabia Saudita (circa 70 milioni di euro) sono due tra i Gp più redditizi della stagione in F1 ma la difficile situazione di guerra in Medio Oriente ha complicato i piani, facendo annullare gli eventi.

Come cambia il programma di Formula 1

Il Gp del Bahrein era in programma il 12 aprile, mentre il circuito di Gedda si sarebbe dovuta svolgere una settimana più tardi. Resta solamente da capire cosa farà la MotoGp poiché il 12 aprile sarebbe previsto il Gp del Qatar sul circuito di Losail. “Quelle gare sono ancora lontane“, ha dichiarato al Daily Mail Sport una fonte interna alla F1 Management. “Abbiamo diverse opzioni, ma è decisamente troppo presto per ipotizzare la cancellazione di questi eventi”, come riferisce IlFattoQuotidiano.it

La MotoGp invece starebbe valutando di sostituire il Gp del Qatar con l’Argentina. Ma al momento si tratta solamente di ipotesi che si potranno concretizzare solamente con le note stampa ufficiali.