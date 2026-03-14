La Juventus espugna Udine: decide Boga, brilla Yildiz

Vittoria fondamentale per gli uomini di Luciano Spalletti che sbancano Udine grazie alla rete di Jeremie Boga. Secondo successo di fila per la Vecchia Signora che bissa il successo contro il Pisa.

Alla Juventus è sufficiente una rete per superare di misura l’Udinese e infilare la seconda vittoria di fila. Grazie a questi tre punti, i bianconeri si isolano al quarto posto in classifica, restando alla finestra per il match tra Como e Roma con la speranza di un pareggio che freni entrambe le concorrenti.

La Juventus vince contro l’Udinese con Boga

La vittoria degli uomini di Luciano Spalletti è frutto di una prestazione solida. Dopo un avvio complicato con Yildiz nel ruolo di “falso nove”, l’intuizione vincente arriva dallo scambio di posizione tra il turco e Boga. Al 38′, l’assetto cambia marcia: Kelly serve Yildiz che, dopo una progressione travolgente in area resistendo a Zarraga, offre a Boga un pallone solo da spingere in rete. Per l’ivoriano, innesto azzeccatissimo del mercato invernale, è il terzo centro consecutivo.

Ripresa tra gestione e VAR

Nel secondo tempo la Juventus amministra il vantaggio e sfiora il raddoppio con Conceiçao. La gioia del gol viene però strozzata dal VAR: il tiro del portoghese viene annullato dall’arbitro Mariani perché Koopmeiners, sulla traiettoria, viene considerato in fuorigioco attivo. Proprio l’olandese era subentrato a inizio ripresa a un acciaccato Thuram.

Missione Champions

L’Udinese non punge, merito di una retroguardia a tre ben supportata dal dinamismo di McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne. Prestazione da incorniciare per Kenan Yildiz. Una volta tornato nel ruolo di trequartista, il giovane talento ha illuminato la manovra con strappi e giocate d’alta scuola, onorando al meglio la maglia numero 10. Con il quarto posto conquistato, la Signora guarda con ottimismo al futuro immediato: le prossime due sfide di campionato si giocheranno allo Stadium contro Sassuolo e Genoa.