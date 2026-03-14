Il futuro di Robert Lewandowski resta ancora tutto da definire. L’attaccante polacco ha il contratto con il Barcellona in scadenza tra pochi mesi ed è accostato anche a Juventus e Milan. Ma svela un retroscena su un altro club di Serie A.

Il futuro di Robert Lewandowski resta ancora tutto da definire. L’attaccante polacco ha il contratto con il Barcellona in scadenza tra pochi mesi e, almeno per il momento, non ha ancora chiarito quali saranno i suoi piani per la prossima stagione. È quindi prematuro capire con certezza dove giocherà, anche se l’interesse nei suoi confronti non manca affatto. Un profilo come il suo continua ad attirare diversi club europei e, anche in Italia, alcune società sono state accostate al suo nome. In particolare, negli ultimi tempi si è parlato di Juventus e Milan come possibili destinazioni. Lui stesso però ha rivelato un retroscena che riguarda un altro club della Serie A.

Lewandowski svela il retroscena di mercato

Nonostante le voci di mercato, Lewandowski non ha rilasciato dichiarazioni che possano confermare o smentire queste ipotesi. Il centravanti ha però raccontato un episodio curioso legato al calcio italiano durante un’intervista concessa a Sportweek. Nel corso della chiacchierata ha infatti svelato che, nel corso della sua carriera, c’è stato un solo club di Serie A con cui ha avuto un contatto diretto: il Genoa. Si tratta però di una vicenda risalente a molti anni fa, quando la sua carriera internazionale doveva ancora decollare definitivamente.

Ripercorrendo quel momento, l’attaccante ha spiegato come nacque l’interesse del club ligure nei suoi confronti. Queste le sue parole: “Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. Il Genoa voleva acquistarmi, così m’invitarono a una partita contro la Sampdoria. Ero curioso di vedere com’era il club, lo stadio, l’ambiente, e anche per essere corretto con chi aveva mostrato interesse per me venni ad assistere al derby a Marassi”. Lewandowski ha poi chiarito che quell’episodio rimane l’unico vero contatto avuto con una società della Serie A nel corso della sua carriera: “È stata l’unica volta che ho avuto a che fare con una squadra italiana“.

Lewandowski torna a parlare di Inter-Barcellona

Nel corso dell’intervista il bomber polacco ha parlato anche del livello del campionato italiano, sottolineandone la competitività e l’equilibrio.

Proprio parlando di calcio italiano, Lewandowski è tornato anche sulla semifinale di Champions League persa contro l’Inter nella scorsa stagione. L’attaccante ha spiegato che quella doppia sfida è stata molto istruttiva per la sua squadra: “Beh, abbiamo imparato tanto da quella doppia sfida. Abbiamo segnato sei gol ma ne abbiamo presi sette ed è chiaro, non può essere, c’è qualcosa che non va. Non abbiamo perso per merito dell’Inter ma per colpa nostra. Ripeto, ci è servito di lezione”, le sue parole.