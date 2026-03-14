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Sinner non si ferma più: Zverev demolito, è finale a Indian Wells

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Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano, e lo fa con la solita, disarmante naturalezza: supera Zverev in due set e vola in finale.

Sul cemento californiano di Indian Wells, il numero 2 del mondo ha liquidato Alexander Zverev con un netto 6-2, 6-4, staccando per la prima volta il pass per l’atto conclusivo del “Tournament of Paradise”. Non è stata solo una vittoria, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Sinner ha approcciato il match con una ferocia agonistica che ha lasciato poco spazio di manovra al tedesco. Il primo set è stato un monologo azzurro che hanno permesso a Jannik di gestire il ritmo e chiudere agilmente sul 6-2. Nel secondo parziale, il tedesco ha provato a reagire, ma la solidità del tennista altoatesino nei momenti chiave ha fatto la differenza. Un tennis pulito, profondo e una tenuta mentale da veterano hanno blindato il risultato sul 6-4 finale.

Sinner esulta dopo una partita
Jannik Sinner esultante – Sportitalia.it (Instagram janniksin)

Sinner in finale a Indian Wells: battuto Zverev 6-2/6-4

Visibilmente soddisfatto ma, come sempre, con i piedi ben piantati a terra, Jannik ha commentato così il traguardo raggiunto: “È la mia prima volta in finale qui, è molto importante e sono davvero contento. L’anno scorso ho avuto nostalgia di questo torneo; tornarci e giocare così significa molto per me. La performance è stata ottima: i due break nel primo set mi hanno dato la fiducia necessaria per condurre la partita”.

La vittoria contro Zverev non è solo un traguardo, ma la conferma di una maturità ormai completa. Domenica, Sinner scenderà in campo per il titolo contro il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Comunque vada, l’impressione è che questo giocatore non abbia più intenzione di guardarsi indietro.

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