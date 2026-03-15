Genoa corsaro a Verona: Vitinha e Ostigard stendono i gialloblù

Il Genoa espugna il Bentegodi: permanenza in Serie A a un passo, il Verona sprofonda. La sintesi dello scontro salvezza tra scaligeri e il Grifone.
Il Genoa ipoteca la permanenza in Serie A vincendo lo scontro diretto contro il Verona per 0-2. Grazie alle reti di Vitinha e Ostigard, i rossoblù di De Rossi salgono a quota 33 punti, mettendosi al sicuro in vista del finale di stagione. Per gli scaligeri, invece, la sconfitta ha il sapore della resa: il sogno di una rimonta disperata sembra ormai spegnersi definitivamente.
Verona-Genoa: primo tempo, regna l’equilibrio
La gara inizia su ritmi vivaci. Dopo soli tre minuti, il Verona sfiora il vantaggio con un traversone insidioso di Akpa-Akpro che colpisce la traversa a Bijlow battuto. Il Genoa non resta a guardare e risponde con Ekuban, che però calcia centralmente su invito di Messias. Le difese tengono bene: i veneti controllano i palloni aerei, mentre i liguri chiudono ogni varco sulle ripartenze avversarie. Prima dell’intervallo ci provano ancora Akpa-Akpro e Malinovskyi su punizione, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.
I cambi decidono il match nella ripresa
Nel secondo tempo, l’allenatore Sammarco prova a spingere sulla fascia inserendo il rientrante Belghali. Il Verona va vicino al gol con Harroui, che spreca da ottima posizione, mentre per il Genoa è Sabelli a divorarsi il vantaggio calciando fuori a tu per tu con Montipò. La svolta arriva dalla panchina di De Rossi: fuori Sabelli ed Ekuban, dentro Norton-Cuffy e Vitinha.
Vitinha! Bangerz!!
Verona 0–1 Genoapic.twitter.com/070hfGOFFA
— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 15, 2026
Al 61′ magia di Vitinha: appena un minuto dopo il suo ingresso, l’attaccante protegge palla sulla trequarti e fulmina Montipò con un destro potente. All’87’ il sigillo di Ostigard: mentre il Verona tenta un forcing disordinato, il Genoa chiude i conti. Su un cross millimetrico di Martin, il norvegese svetta di testa e firma il definitivo 0-2.