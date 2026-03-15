Tudor scambia un dirigente del Tottenham per Slot: gaffe virale

Il Tottenham ottiene un prezioso pareggio contro il Liverpool che interrompe l’inizio horror da parte di Igor Tudor sulla panchina. Ma l’ex allenatore della Juventus è protagonista di una gaffe.

Il Tottenham interrompe la serie negativa di sconfitte pareggiando contro il Liverpool (1-1). Il tecnico Igor Tudor trova così i primi punti della nuova avventura. Al termine del match ha dichiarato alla BBC: “Abbiamo lavorato duro, con la volontà di fare le cose giuste e di restare uniti come squadra. Possiamo dire che il risultato è meritato. Non è stato facile, quindi sono felice, felice per i giocatori. Sono davvero contento. Giocare qui non è mai semplice”. Nel prepartita spazio però ad una gaffe che è diventata subito virale…

Tudor saluta Slot, ma non è lui: video della gaffe

Il periodo difficile che sta attraversando Igor Tudor è stato riassunto in modo quasi simbolico da un episodio piuttosto curioso avvenuto pochi istanti prima del calcio d’inizio della partita tra Liverpool e Tottenham Hotspur. Le telecamere hanno infatti immortalato l’allenatore croato mentre, all’uscita dal tunnel che conduce al campo, si avvicinava a una persona credendo fosse il tecnico avversario Arne Slot. In realtà si trattava di Allan Dixon, dirigente degli Spurs incaricato dei rapporti con i calciatori.

Tudor, probabilmente ingannato dalla somiglianza fisica — Dixon è calvo proprio come Slot — gli ha appoggiato la mano sulla spalla e lo ha abbracciato rapidamente, come si fa di solito tra allenatori prima della partita. Solo quando Dixon si è girato verso di lui, il tecnico sembra essersi reso conto dell’equivoco. La scena si conclude con un breve scambio di parole tra i due, in un momento che ha strappato qualche sorriso ma che allo stesso tempo riflette il clima complicato che circonda la squadra.

Tudor ancora a zero vittorie con il Tottenham

Dal suo arrivo sulla panchina del Tottenham come allenatore ad interim, avvenuto il mese scorso, Tudor non è ancora riuscito a conquistare una vittoria nelle prime cinque partite disputate. I risultati negativi hanno lasciato il club londinese in una posizione molto delicata nella classifica della Premier League. Gli Spurs occupano infatti il sedicesimo posto con 30 punti, appena davanti a Nottingham Forest e West Ham United. Con sette giornate ancora da giocare nella stagione 2025/26, la lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più intensa.

All’inizio della settimana Tudor aveva già attirato l’attenzione durante la conferenza stampa di presentazione della partita, cercando di trasmettere fiducia ai suoi giocatori nonostante la situazione complicata. Il tecnico aveva invitato la squadra a reagire con carattere, sottolineando come nei momenti difficili si possa scegliere se arrendersi o lottare per cambiare le cose. Secondo Tudor, affrontare sfide di questo tipo può diventare un’occasione di crescita sia dal punto di vista sportivo sia personale.